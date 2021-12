Europese gasprijs gaat naar nieuw record

De energiezorgen in Europa lijken nog lang niet voorbij. Op een moment dat het oude continent de astronomische winter indook - en nog weken van koude temperaturen in het verschiet liggen - vestigden de Europese gasprijzen dinsdag weer een nieuw record.

De gasprijzen tikten even 162,78 euro aan per megawattuur. De klim werd ingezet toen duidelijk werd dat Russisch gas van Duitsland naar Polen terugvloeide. 'De verandering in de gasstroom weerspiegelt wellicht lagere orders van Duitse klanten als gevolg van de vakantieperiode', zei Katja Yafimavo, onderzoeker bij het Oxford Institute for Energy Studies, aan het persagentschap Bloomberg.