Europese graanboeren likken wonden na verschroeiende zomer

De Duitse regering trekt tot 340 miljoen euro uit om de boeren te ondersteunen die schade hebben geleden door de zomerse droogte. De tarwe-export daalt volgens specialisten naar het laagste peil in zeven jaar.

Niet alleen in ons land, maar ook elders in Europa nemen landbouwers de schade op na de extreem droge en hete zomer. De Duitse boerenorganisatie DBV voorspelt een daling van de oogst met 22 procent. Duitsland is de tweede grootste graanproducent van de Europese Unie. Het Deense onderzoeksinstituut SEGES raamt de schade voor Deense boeren op 6 miljard Deense kronen (804 miljoen euro).

De Duitse minister van Landbouw Julia Klöckner heeft woensdag een speciaal steunprogramma aangekondigd dat kan oplopen tot 340 miljoen euro, wat wel maar een derde is van wat de DBV had gevraagd.

De Europese droogte viel dit jaar samen met slecht weer in enkele andere grote productieregio’s zoals Rusland en Australië. Dat kan ertoe leiden dat de voorraden in belangrijke exportlanden veel lager zullen uitvallen dan in andere jaren.

Het consultancybedrijf Agritel voorspelt woensdag dat de tarwe-export vanuit de Europese Unie in 2018-2019 naar 21 miljoen ton zal terugvalt, het laagste peil in zeven jaar. De tarweoogst in de EU zou volgens Agritel 15 miljoen ton lager uitvallen dan vorig jaar.

Graanschuur van Europa

In Frankrijk, wel eens de graanschuur van Europa genoemd, valt de schade door de droogte nog relatief mee. Door verliezen in het natte voorjaar zouden de exportvolumes er toch niet hoger uitvallen dan vorig jaar, dat al een zwak exportjaar was.

Ook in Rusland zal de export volgens Agritel gevoelig dalen, van 42 naar 31,5 miljoen ton. In Oekraïne, een van de grootste graanproducenten, is de oogst dan weer van een lage kwaliteit. Enig tegengewicht kan er wel komen van de VS, dat nog vrij grote voorraden heeft. Ook in Argentinië zijn de productievooruitzichten gunstig.