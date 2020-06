Ex-Nyrstar-baas ruilt zink voor zand van Sibelco

Van zink naar zand, voor Rode is het maar een kleine stap. De Duitser ruilde in zijn dertigjarige carrière al vaker het ene materiaal voor het andere. Van midden jaren 90 tot 2007 bekleedde hij bij de mijnbouwreus Anglo American verschillende functies in de divisies industriële diamanten, basismetalen en papier (bij de latere Mondi Group).

In 2007 kwam hij bij de grondstoffengroep Glencore terecht, waar hij als CEO van de Boliviaanse zinkdivisie ook de Belgische zinkverwerker Nyrstar leerde kennen. Na een omweg via de mijnbouwgroep BHP werd hij daar eind 2016 CEO. Rode slaagde er niet in de zware schuldenerfenis van zijn voorganger Roland Junck te boven te komen. Nadat het noodlijdende Nyrstar ingepalmd werd door de grondstoffentrader Trafigura stapte Rode er afgelopen september op. Hij keerde terug naar Glencore, waar hij de koperdivisie operationeel leidt.

De band met ons land is de Duitser blijkbaar goed bevallen, want hij kiest nu opnieuw voor een topfunctie in een Belgisch bedrijf. Sibelco is een discrete industriële reus met een omzet van 3,3 miljard euro. De groep is actief in de ontginning, veredeling en distributie van minerale grondstoffen, vooral diverse soorten zand, maar ook van zeldzamere stoffen als zirkoon of bentoniet.