Exmar moet opnieuw op zoek naar klant voor zijn Tango

De Belgische gastankerrederij Exmar moet opnieuw op zoek naar een huurder voor haar drijvende lng-fabriek Tango. De Argentijnse klant YPF haakte af en betaalt een vergoeding. 'We zijn ingedekt mocht YPF over kop gaan.'

Drie jaar heeft het geduurd voor Nicolas Saverys, de grootaandeelhouder en voorzitter van Exmar, een nieuwe klant vond voor zijn onfortuinlijke Tango, het 144 meter lange drijvende platform dat aan boord gas omzet in lng.

De eerste klant - het Canadese Pacific Rubiales - haakte in 2015 af wegens financiële moeilijkheden. Dat duwde Exmar tot op de rand van de afgrond want de Belgische rederij had geen goed verbrekingscontract gesloten. Eind 2018 sloot Saverys een nieuw tienjarig huurcontract, deze keer met YPF, maar ook dat is voorbij.

Het Argentijnse staatsbedrijf, dat de Tango sinds vorig jaar inzet om Argentijns schaliegas uit Patagonië te exporteren, had in juni al laten weten dat het zijn verplichtingen niet kon nakomen en de huur vanaf maart niet meer kon betalen. Saverys noemde de kennisgeving 'onwettig' en startte een arbitrageprocedure. Maandagnacht stuurde Exmar een bericht uit dat de deal is verbroken en er een schikking is getroffen. Deze keer heeft Exmar zich echter wel ingedekt.

YPF betaalt Exmar een vergoeding van 150 miljoen dollar om vroegtijdig van het huurcontract af te geraken. Daarvan komt 22 miljoen dollar onmiddellijk op de rekening. Dat is goed voor de nijpende liquiditeitspositie van de rederij die een schuldenberg torst van 537 miljoen dollar. De rest van het bedrag volgt in 18 maandelijkse schijven. 40 miljoen vloeit als onderpand naar Bank of China en Deutsche Bank, de kredietverstrekkers voor de lng-fabriek.

Cashkoe

In het eerste kwartaal van 2020 was de Tango nog goed voor een derde van de totale brutobedrijfswinst. De Tango zou Exmar gedurende tien jaar 40 miljoen dollar per jaar inkomsten opleveren en moest de cashkoe worden van de rederij.

'Nu krijgen we nog slechts drie jaar huur', zegt Jonathan Raes, directeur Infrastructuur van Exmar. 'Je kan het ook positief bekijken. Als we binnen die periode een nieuwe huurder vinden voor de Tango, zijn dat extra inkomsten.'

Volgens analisten wordt die zoektocht geen makkelijke opgave. Raes is optimistischer. 'De Tango heeft in Argentinië bewezen dat de technologie werkt. We hebben een jaar goed geproduceerd en dat is heel belangrijk. Het platform is ook uniek in de wereld. We zijn nu gestart met de vermarkting en we zien opportuniteiten. Er is veel gas op de markt dat mogelijk naar opslag op zoek is en de lng-prijzen in het Verre Oosten zijn het afgelopen jaar verdubbeld.'

Beweringen van analisten dat de toekomstige verhuurtarieven waarschijnlijk aanzienlijk lager zullen liggen dan de huidige - gezien de problemen in de energiesector, de tegenvallende export van schaliegas en corona - noemt Raes 'speculatie'. Sommige vrezen ook dat YPF zijn maandelijkse verplichtingen niet zal kunnen nakomen. Raes: 'Dat risico op wanbetaling is afgedekt door een derde partij met een credit rating van A-.'

Echtscheiding

De Tango ligt momenteel nog in Argentinië en men is begonnen met het stilleggen van de activiteiten. Waar het platform daarna naartoe gaat, is nog niet beslist, zegt Raes. 'Alle opties liggen open.' De echtscheiding met YPF deed het aandeel fors opveren. Dat betekent echter niet dat alle problemen bij Exmar van de baan zijn.