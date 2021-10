Extra premies moeten staking bij ArcelorMittal afwenden

Met een ultiem voorstel, dat het personeel meer financiële compensaties belooft, probeert de directie van ArcelorMittal Gent een algemene staking op donderdag af te wenden.

Het is al een tijdje onrustig bij de Gentse vestiging van de Luxemburgse staalreus. De bonden en de directie liggen in de clinch over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst. De twistappel zijn de financiële compensaties die de 3.000 arbeiders eisen voor hun werk tijdens de pandemie.

Tijdens de crisis hebben de arbeiders doorgewerkt en voerde de directie een aanwervingsstop in. Dankzij het snelle herstel van de economie en de grote vraag naar staal is de situatie intussen volledig gekeerd. De staalreus boekte in het tweede kwartaal zelfs zijn beste resultaat in 13 jaar, met een bedrijfswinst van 4,4 miljard euro.

Voor de arbeiders is die miljardenwinst het signaal om boter bij de vis te eisen. Bovendien zijn ze ontevreden over de werkdruk, die sterk is toegenomen door de aanwervingsstop. Pogingen om tot een vergelijk te komen zijn tot dusver mislukt. Een eerder voorakkoord met onder meer een coronapremie van 500 euro en betere loonvoorwaarden werd door driekwart van het personeel in de prullenmand gegooid.

Meer boter bij de vis

Om te vermijden dat de 3.000 arbeiders donderdag het werk neerleggen, heeft directie een ultiem voorstel op tafel gelegd. Daarin is sprake van een extra premie van 1.000 euro voor de ‘uitzonderlijke inspanningen na de crisismaatregelen'. De staalarbeiders krijgen daarnaast een eerder beloofde opslag van 0,4 procent, een coronapremie van 500 euro en betere anciënniteitsvoorwaarden. Wie 60 is en 40 jaar dienst heeft, strijkt bruto 7.800 euro bruto meer op.

Ook komt er een 'structurele opleidingspool' van 50 personen. Die ploeg kan inspringen als personeelsleden vervroegd pensioen aanvragen of ergens onverwacht tekorten opduiken.