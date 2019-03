Faillissement dreigt voor grootste diamantair

Het Antwerpse diamantbedrijf Eurostar Diamond Traders, tot voor kort met ruim 2 miljard euro omzet de grootste speler in ons land, dreigt failliet te gaan. De schuldenberg bij de banken van de wereldspeler in het polijsten van ruwe diamanten zou al zijn opgelopen tot een half miljard euro.

Zowel de vroegere accountant als de voorlopige bewindvoerders die bij Eurostar zijn aangesteld, gevolgd door de banken ABN AMRO en Standard Chartered Bank, vorderen het faillissement.

Volgende week al kan de Antwerpse ondernemingsrechtbank zich uitspreken over de faillissementsvorderingen. Het Antwerpse hof van beroep heeft vorige week het verzoek van Eurostar voor een gerechtelijke reorganisatie afgewezen.

Rijke familie

De Indiase diamantairsfamilie Mehta schopte het met haar diamantgroep Eurostar tot de top 100 van rijkste ondernemersfamilies in ons land. Eurostar Diamond Traders, met adres in de Antwerpse Hoveniersstraat, was tot voor kort het grootste diamantbedrijf in ons land, met een omzet van 2,5 miljard euro in 2014 en1,6 miljard in 2016. De bijna 70-jarige Kaushik Mehta richtte Eurostar op in 1978.

Topactrices als Nicole Kidman schitterden met Eurostars Blue Flame-diamanten.

In 1992 begon een internationale expansie met vestigingen in New York, China, Sjanghai, Botswana, Hongkong, de Verenigde Arabische Emiraten en India. Eurostar werd een wereldspeler in het polijsten van ruwe diamanten. Het won prijzen met creaties zoals zijn Zebra-halsketting en topactrices als Nicole Kidman schitterden met Eurostars Blue Flame-diamanten. Mehta, die in Wilrijk woont, was van 2012 tot midden 2016 ook bestuurder bij de Antwerpse diamantkoepel AWDC.



Maar de jongste jaren zag de groep haar verkoop drastisch afnemen en kreeg ze problemen met belangrijke banken in de diamantsector.

In het arrest van het Antwerpse hof van beroep luidt het dat ‘Eurostar het vertrouwen van zijn belangrijkste schuldeisers - ABN AMRO, Standard Chartered Bank, KBC Bank en Bank of India - verloren is en bij hen schulden heeft voor gigantisch grote bedragen’. Volgens onze informatie is er een schuldenberg van een half miljard euro bij de banken.

Geen verhandelbare diamanten

Het hof van beroep stelt zelfs dat Eurostar ‘geen verhandelbare diamanten meer heeft’ en ‘geen onderneming in going concern meer is’. ‘Eurostar verloor zijn zichthouderschap bij De Beers en beweert eigen mijnen te hebben, maar het legt daarvan geen stukken voor.’

25 miljoen In november moest het bedrijf bij de rechtbank toegeven dat zijn voorraad diamanten maar 25 miljoen dollar waard was, terwijl het in september nog had beweerd dat die ruim 132 miljoen euro waard was.

Een zichthouder bij de diamantreus De Beers behoort tot een select clubje topklanten die verzekerd zijn van een continue toegang tot ruwe diamanten. Volgens de voorlopige bewindvoerders zou Eurostar helemaal geen inkomsten meer halen uit zijn normale activiteiten, op wat maandelijks huurgeld en cashtransfers met Hongkong na.

En het hof hecht ook geen geloof aan de cijfers die Eurostar voorlegt. In november moest het bedrijf bij de rechtbank toegeven dat zijn voorraad diamanten maar 25 miljoen dollar waard was, terwijl het in september nog had beweerd dat die ruim 132 miljoen euro waard was.

Ook de nieuwe cijfers trekt het Antwerpse hof in twijfel. De steentjes die via een ‘sekwester’ in bewaring zijn genomen, blijken amper 10 miljoen dollar waard te zijn. Het gros van die diamanten zou ook geen eigendom van Eurostar zijn.

Postbusadres

De jongste jaarrekening die Eurostar in ons land indiende, gaat bovendien over 2016. De jaarrekening over 2017 zou wel klaar zijn, maar de bedrijfsrevisor zou ze afgekeurd hebben. Het moederbedrijf boven de diamantgroep zit trouwens al sinds de jaren 90 in Luxemburg. Al gaat het om weinig meer dan een postbusadres bij een Luxemburgse fiduciaire. Onder meer de AB InBev-families gebruikten lang datzelfde huisnummer voor hun Luxemburgse holdings. Maar sinds december is ook de jarenlange Luxemburgse adviseur van Eurostar niet meer aan boord. En ook in Luxemburg gaat de recentste geconsolideerde jaarrekening voor de hele groep nog over 2016.

Al in die laatste Luxemburgse en Belgische jaarrekeningen gaf Eurostar aan waarom het moeilijke tijden beleeft. De redenen zijn te vinden bij de dalende vraag naar diamanten - ook in Azië waar Eurostar veel klanten had -, de mijnen die hun prijzen voor ruwe diamanten hoog houden en het gebrek aan kredieten omdat meerdere grote banken de diamantsector de rug toekeren.

Deze faillissementsprocedure is een agressieve manier van de banken om hun leidende rol in offshorefinanciering via belastingparadijzen verborgen te houden. Eurostar Diamond Traders

In een geschreven reactie bevestigt Eurostar aan De Tijd dat het door zijn voorlopige bewindvoerders, op verzoek van ABN AMRO, is gedagvaard in faillissement. Maar dat is volgens het diamantbedrijf ‘een agressieve manier van de banken’ om hun leidende rol in offshorefinanciering via belastingparadijzen voor de rechters verborgen te houden. Eurostar vroeg zijn voorlopige bewindvoerders daarover een strafklacht in te dienen bij een onderzoeksrechter. ‘Zonder daarvoor redenen op te geven hebben de bewindvoerders - die betaald worden door ABN AMRO - dat tot nu geweigerd’, stelt Eurostar. ‘Wij beschouwen deze faillissementsprocedure dan ook als een manier om de houding van de financiële instellingen in deze toegedekt te houden.’

Klanten loyaal

Toch ‘hoopt en rekent’ Eurostar erop dat de Antwerpse ondernemingsrechtbank het faillissement alsnog afwijst. ‘Met andere banken en crediteuren lopen goede gesprekken en worden akkoorden gesloten om de activiteiten van Eurostar, dat al ruim 33 jaar een leidende positie heeft in de sector, voort te zetten. Klanten zijn loyaal en willen graag zaken blijven doen met Eurostar’, luidt het.