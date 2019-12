Floridienne zoekt koper voor recyclagedochter

De Waalse holding plaatst haar belang in het Franse recyclagebedrijf SNAM in de etalage. Het meldt dat verschillende partijen interesse hebben.

De verwachting is dat tegen 2030 anderhalf miljoen ton aan gebruikte batterijen uit elektrische voertuigen in omloop is.

De Waalse agrochemieholding meldt dat diverse partijen uit verschillende 'geografische gebieden' interesse hebben om het belang van 72 procent in SNAM over te nemen. CEO Gaetan Waucquez wil niet specificeren wie de geïnteresseerde partijen zijn, wel dat het een partij moet zijn 'die toegevoegde waarde kan bieden en van SNAM een nog performanter bedrijf kan maken'.

SNAM heeft twee recyclagefabrieken in Frankrijk. Het draait een omzet van 18 miljoen euro via de verkoop van metalen als nikkel, kobalt en cadmium. Die haalt het uit batterijen voor treinen, vliegtuigen en elektrische wagens.

Kwantumgroei

De verwachting is dat tegen 2030 anderhalf miljoen ton aan gebruikte batterijen uit elektrische voertuigen in omloop is. Door de toenemende schaarste aan grondstoffen wordt toenemend ingezet op de recyclage van de kostbare metalen. 'Om ons voor te bereiden op die kwantumgroei, zijn forse investeringen nodig', zegt Waucquez.

De holding is actief in verschillende bedrijfscategorieën, gaande van gewasbestuiving via hommels (via het Kempense bedrijf Biobest) tot gourmetvoeding via het escargotbedrijf Courbeyre.