Fors waardeverlies dreigt voor aandeelhouders Nyrstar

De zinkverwerker Nyrstar werkt aan een massale omzetting van schulden in aandelen, zo vernam nieuwsdienst Bloomberg. Dat zou een enorme verwatering betekenen voor de huidige aandeelhouders.

De onderhandelingen over de schuldherschikking van Nyrstar beginnen deze week. Grootaandeelhouder Trafigura wil dat ten minste 80 procent van de uitstaande obligaties - goed voor 955 miljoen euro - wordt omgezet in aandelen, ving Bloomberg op uit goede bron.

Mee in het bad

Trafigura, ook leverancier, afnemer en financierder van Nyrstar, wil ook de banken meenemen in het bad. Van sommige leningen zou de waarde moeten verminderd worden. In ruil zou de grondstoffenhandelaar meer geld in de zinkproducent pompen teneinde zijn belang van 25 procent te vrijwaren.