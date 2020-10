Franse energiereus krijgt nieuwe topvrouw

Bij de Franse energiegroep Engie is een einde gekomen aan de zoektocht naar een CEO. De raad van bestuur van de onderneming gaf vrijdagavond groen licht aan de benoeming van Catherine MacGregor als nieuwe topvrouw. Dat maakte het moederbedrijf van Electrabel vrijdagavond bekend .

De topfunctie was vacant nadat de raad van bestuur van Engie in februari dit jaar beslist had het mandaat van de toenmalige topvrouw Isabelle Kocher niet te verlengen. Zij kreeg de rekening gepresenteerd omdat ze niet de resultaten haalde die van haar verwacht werden.