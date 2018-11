GE verkoopt belang in oliedienstenbedrijf Baker Hughes

Het Amerikaanse conglomeraat General Electric gaat een deel van zijn belang in het oliedienstenbedrijf Baker Hughes verkopen om met de opbrengst de schuldenlast te verminderen.

GE-topman Lary Cup had nog maar maandagavond gezegd dat het bedrijf snel een aantal activa moest verkopen om zijn solvabiliteit te vrijwaren. Hij liet er geen gras over groeien: dinsdag laat het concern weten dat het zijn belang in Baker Hughes gaat afbouwen.