Galloo mag batterijen uit elektrische en hybride auto's halen

De recyclagereus uit Menen neemt het eerste erkende centrum in België in gebruik om batterijen uit elektrische en hybride auto's te halen.

'We kunnen al zo'n 98 procent van een afgedankte auto een tweede leven geven', zegt Rik Debaere, de gedelegeerd bestuurder van het West-Vlaamse recyclagebedrijf Galloo, dat als groep met 43 filialen in België, Nederland en Frankrijk jaarlijks al 100.000 afgedankte auto's tot allerlei grondstoffen verwerkt.

Galloo verwerkt elk jaar zo'n 1,5 miljoen ton materiaal, waaronder ook schepen en allerlei elektronische apparaten. Het telt 750 werknemers en draaide in 2018 440 miljoen euro omzet.

Dinsdag huldigde Febelauto, het beheerorganisme voor afgedankte voertuigen in ons land, op de Galloo-hoofdzetel in Menen een nieuwe fase in voor het 80-jarige bedrijf, dat in 1939 als lokale schroothandel begon. Galloo huisvest voortaan het eerste erkende centrum in ons land dat uitgerust is om batterijen veilig uit afgedankte elektrische en hybride voertuigen te halen.

Handschoenen voor hoog voltage

'Omdat je met elektriciteit werkt, moet je aan tal van veiligheidsvoorwaarden voldoen', zegt Debaere. We zien hoe een werknemer die handschoenen draagt die tegen een hoog voltage bestand zijn met een boormachine de batterij van onder de achterbank van een afgedankte elektrische Toyota haalt. Vervolgens haalt hij die eruit met een speciale heftruck, met een isolerende niet-geleidende toplaag die vermijdt dat er vonken overslaan.

'We hebben onze werknemers ook laten opleiden', zegt Debaere. 'De moeilijkheid bij elektrische wagens is dat de batterij bij elk merk anders geïnstalleerd is en we van elke constructeur een stappenplan moeten volgen.'