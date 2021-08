Geen extra bestuurders bij Nyrstar

Er komen geen extra, onafhankelijke bestuurders bij Nyrstar, zoals de kleine aandeelhouders van het bedrijf gevraagd hadden. De buitengewone algemene vergadering heeft de vraag afgewezen.

De saga rond de machtsgreep van de grondstoffenreus Trafigura bij Nyrstar en het protest daartegen van een groep kleine aandeelhouders kende maandag een nieuwe episode. De buitengewone algemene vergadering van het beursgenoteerde Nyrstar verwierp de vraag van de kleine aandeelhouders om een of meer onafhankelijke bestuurders aan te stellen. Ze hadden die vraag gelanceerd omdat ze vinden dat de huidige raad van bestuur voor rekening van Trafigura rijdt en niet onafhankelijk is.

Boycot

Het resultaat van de vergadering - 99,73 procent van de stemmen tegen en 0,27 procent voor - was verwacht. De aandeelhoudersgroep had vorige week laten weten dat ze de vergadering van maandag om meerdere redenen zou boycotten. Ze stuurde in de persoon van Michel Vermaerke, de gewezen CEO van de bankenkoepel Febelfin en nu onder meer actief als adviseur voor de aandeelhouders, wel een waarnemer naar de vergadering.

Dat maakt dat Trafigura als grootste partij in het kapitaal van Nyrstar het rijk voor zich zo goed als alleen had. Trafigura had al laten weten tegen te zullen stemmen. Op de vergadering was 24,49 procent van de aandeelhouders vertegenwoordigd. Dat betekent dat buiten Trafigura maar een handvol andere aandeelhouders aangemeld was. Volgens Vermaerke was geen enkele aandeelhouder fysiek present.