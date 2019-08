Geen voorlopig bewindvoerder voor Nyrstar

De voorzitter van de ondernemingsrechtbank van Brussel heeft woensdag een beschikking uitgesproken over het derdenverzet dat zinkgroep Nyrstar had aangetekend tegen de beschikking van eind juni, na een eenzijdig verzoekschrift van twee aandeelhouders van Nyrstar. De beschikking van juni legde Nyrstar onder meer op een nieuwe algemene vergadering te beleggen en een hele resem documenten ter beschikking te stellen van de aandeelhouders. Die zijn misnoegd omdat ze bij de redding van Nyrstar door grondstoffenreus Trafigura feitelijk onteigend werden.

De beschikking van woensdag is geen rechtlijnige beslissing geworden. Opvallend is onder meer dat de rechter de tegenvordering van Nyrstar verwerpt om de procederende aandeelhouders een schadevergoeding van 10.000 euro per eiser op te leggen wegens het voeren van een tergend en roekeloos geding. De rechter noemt die eis ontvankelijk maar ongegrond.

Voorlopig bewindvoerder

Daar staat echter tegenover dat de aandeelhouders in het zand bijten met hun vordering om een voorlopig bewindvoerder aan te stellen voor de onderneming die onder meer een algemene vergadering had moeten samenroepen.

Ze zien ook de vorige beschikking deels teruggedraaid worden in die zin dat het punt over de terbeschikkingstelling van documenten niet langer overeind blijft. Dat betekent normaal gezien dat die documenten, vooral over de relatie tussen Nyrstar en Trafigura, moeten worden teruggegeven. Maar dat is vooral een symbolische beslissing omdat die documenten intussen gebruikt zijn voor analyses die al publiek werden gemaakt. Zoals de stelling van Kris Vansanten dat Trafigura Nyrstar uitgekleed heeft om het dan te kunnen inpikken.