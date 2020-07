Gigant in oliediensten haalt hakbijl boven

De Amerikaanse dienstverlener aan de olie- en gassector Schlumberger schrapt 21.000 jobs, een vijfde van zijn personeelsbestand. Dat zal 1 miljard dollar kosten.

Schlumberger boekt afgelopen kwartaal een nettoverlies van 3,4 miljard dollar en heeft daarmee het slechtste kwartaal van de afgelopen 14 jaar achter de rug. In de dezelfde periode vorig jaar werd nog bijna 500 miljoen dollar winst geboekt. Topman Olivier Le Peuch sprak van 'het meest uitdagende kwartaal van de afgelopen decennia'.

De slechte resultaten waren een gevolg van de problemen in de Noord-Amerikaanse schaliegassector, de daling in de oliewinning waardoor minder klanten een beroep deden op Schlumbergers diensten én daarbovenop de negatieve impact van de coronacrisis, waardoor de omzet daalde met 60 procent.

De directie van de groep ziet voor de rest van het jaar geen verbetering. Verwacht wordt dat de oliewinning wereldwijd met een kwart zal dalen. Mede door het vooruitzicht van mogelijk nieuwe golven van coronabesmettingen besliste Schlumberger de hakbijl boven te halen.

Schlumberger maakte nog niet bekend waar de ontslagen zullen vallen. De groep is actief in 120 landen.

Meer dan 21.000 jobs worden geschrapt. Daarmee daalt het personeelsbestand tot het laagste niveau in elf jaar. Eind vorig jaar had Schlumberger nog 105.000 mensen in dienst. Voor die ontslagen maakt het bedrijf 1 miljard dollar vrij. Voor bijkomende herstructureringskosten- en waardeverminderingen wordt nog eens 2,7 miljard dollar uitgetrokken.

'Positieve prestatie'

Begin dit jaar maakte Schlumberger nog een kwartaalomzet van 8,2 miljard dollar bekend, beter dan verwacht. De winstmarge steeg toen met 12,8 procent in vergelijking met dezelfde periode het jaar voordien, ondanks een olieprijs die daalde ten opzichte van de piek in september 2018. Le Peuch had het toen over een 'positieve prestatie'.

Schlumberger is marktleider in het leveren van boortechnologie, diensten en materieel aan olie- en gasvelden en olieplatformen van grote olie- en gasmaatschappijen. Het is genoteerd in New York en Parijs.

In 2016 gingen bij de groep ook al 10.000 jobs voor de bijl, en daarvoor ook 9.000. Aangezien oliemaatschappijen hun productie blijven verminderen, is er ook minder werk voor Schlumberger.