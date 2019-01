Goudaankopen centrale banken op hoogste peil in 50 jaar

De World Gold Council, de industrie van de goudmijnbouwers, meldt donderdag dat de vraag naar goud in 2018 met 4,3 procent gestegen is. De vraag wordt getrokken door de centrale banken. Ze kochten in 2018 651,5 ton goud. De stijging van 74 procent brengt de goudvraag van de centrale banken naar het hoogste punt in 50 jaar.