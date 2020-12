Grondstoffenmogul Ivan Glasenberg gaat met pensioen

Na 18 jaar aan het hoofd te hebben gestaan van Glencore, 's werelds grootste grondstoffentrader en mijnbouwgigant, vindt topman Ivan Glasenberg de tijd rijp om een punt te zetten achter zijn carrière bij het omstreden bedrijf.

De 63-jarige Zuid-Afrikaan geeft in de eerste helft van volgend jaar de fakkel door aan Gary Nagle, die vandaag de steenkooldivisie van Glencore leidt.

Dat is zonder enige twijfel het einde van een tijdperk. Glasenberg kwam al in 1983 aan boord bij Glencore en schopte het in 2002 tot CEO. In die hoedanigheid kon hij Glencore uitbouwen tot een beursgenoteerde grondstoffentrader en mijnbouwgigant die meer dan 90 grondstoffen verkoopt. Vorig jaar nog sloot Glencore een langetermijncontract voor de levering van kobalt aan de Belgische materiaaltechnologiegroep Umicore.

Rich Boys

Glasenberg, die behalve een Zuid-Afrikaans ook een Israëlisch paspoort heeft, begon zijn carrière bij Glencore als grondstoffentrader. Hij werd er al snel tot de 'Rich Boys' gerekend, de inner circle rond Marc Rich, de Belgische oprichter van Glencore. Niet meteen een titel om mee uit te pakken, want de in 2013 overleden Rich werd beschouwd als een van de meest cynische grondstoffentraders ooit. Rich doorbrak embargo's tegen landen als Iran en Cuba en deinsde er niet voor terug om een lucratieve handel op te zetten met dictators.

Glasenberg startte zijn carrière in de grondstoffensector nadat hij als topatleet op een haar na de Olympische Spelen van 1984 had gemist.

Toch heeft die bedenkelijke reputatie van 'Rich Boy' Glasenberg nooit echt gehinderd. De voormalige topatleet - hij startte zijn carrière in grondstoffen nadat hij op een haar na de Olympische Spelen van 1984 had gemist - bracht Glencore naar de beurs. In 2013 kon hij het bedrijf uitbouwen tot 's werelds grootste grondstoffenhandelaar door concurrent Xstrata over te nemen.

Onderzoek in Zwitserland

De niet te stuiten opmars van Glencore was ook goed voor Glasenbergs portemonnee. Door Rich uit te kopen was hij een tijdlang de grootste aandeelhouder van de groep. Intussen heeft hij die plaats moeten afstaan aan een staatsholding uit Qatar.

Maar met een belang van iets meer dan 9 procent in Glencore, dat op de Londense beurs noteert en een marktwaarde van 3,4 miljard euro heeft, heeft Glasenberg wel nog altijd een ruime voorsprong op de andere grootaandeelhouders.