Grondstoffenreus financiert aluminiumfabriek van Duffel

De grote aluminiumwalserij van Duffel, waar zo'n 1.000 mensen werken, kan rekenen op een schuldherfinanciering door Glencore, de Zwitsers-Angelsaksische grondstoffenreus.

De fabriek is in handen van Alvance. Dat is de aluminiumtak van het conglomeraat GFG Alliance van de Brits-Indiase zakenman Sanjeev Gupta. GFG, waartoe ook twee Luikse staalbedrijven behoren, kwam in het voorjaar in de problemen toen zijn voornaamste financier, het Britse Greensill Capital, omviel. Daardoor diende Gupta op zoek te gaan naar andere financiers.

In april raakte al bekend dat de Amerikaanse private-equityspeler American Industrial Partners (AIP) een deel van de schulden van Alvance overnam. Nu meldt GFG Alliance dat het een deal sloot met Glencore om de aluminiumtak van de groep te herfinancieren. Het gaat daarbij buiten Duffel vooral over een aluminiumsmelter in het Franse Duinkerke, de grootste van Europa.

Lees Meer Aluminiumbedrijf in Duffel mogelijk weer in etalage

Het is niet meteen duidelijk hoe groot het financiële engagement van Glencore is, maar bronnen die vertrouwd zijn met het dossier melden aan de persagentschappen Bloomberg en Reuters dat de blootstelling van de grondstoffengigant niet boven de 340 miljoen dollar (286 miljoen euro) uitkomt.

Lening

Glencore verschaft Alvance een lening die terugbetaalbaar is over een periode van zes jaar, volgens een interne memo van GFG die bij de persagentschappen belandde. Daarnaast zal de grondstoffenproducent- en trader Alvance ook bijstaan bij onder meer het vermarkten van zijn producten én grondstoffen leveren. Bij dat laatste deel van het akkoord, het leveren van de grondstoffen, komt ook Trafigura, een andere grondstoffengigant die bij ons bekend is als overnemer van zinkgroep Nyrstar, in beeld.

Corruptieonderzoeken

De deal is opvallend omdat GFG in het Verenigd Koninkrijk het voorwerp is van een onderzoek naar mogelijke fraude en witwassen. Naar Glencore lopen er dan weer corruptieonderzoeken in het Verenigd Koninkrijk, de VS en Zwitserland.

Een aantal grote grondstoffentraders zoals Glencore en Trafigura hebben een kwalijke reputatie. Trafigura ligt bij ons onder vuur omdat een groep kleine aandeelhouders van Nyrstar het concern ervan voor de rechtbank beticht de zinkgroep op slinkse wijze te hebben buitgemaakt. Sommigen vermoeden dat Alvance mogelijk eenzelfde lot beschoren is.