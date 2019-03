Grootste Antwerpse diamantair failliet

Eurostar Diamond, een naam als een klok in de Antwerpse diamantwereld, is donderdag door de Antwerpse ondernemingsrechtbank failliet verklaard. Twee weken geleden schreef De Tijd al dat een faillissement eraan zat te komen. Het bedrijf, dat ruwe diamanten slijpt, zou naar verluidt een half miljard euro schulden hebben.

Daarmee valt voorlopig het doek over Eurostar Diamond Traders, dat in 1978 door de inmiddels bijna 70-jarige Kaushik Mehta werd opgericht. Tot voor kort was het het grootste diamantbedrijf in ons land, met een omzet van 2,5 miljard euro in 2014 en 1,6 miljard in 2016.