Grootste fan in de bres voor Nyrstar

Een dag na het vernietigende Nyrstar-rapport van ABN AMRO countert Goldman Sachs de kritiek. Bij beleggers blijft echter de scepsis.

De analisten uit Londen nemen plaats nemen de handschoen op en counteren de mening van ABN Amro, de grootste pessimist voor Nyrstar.

Eugene King uit Londen en zijn collega's Felix Schlueter en Abhinandan Agarwal namen 's avonds de handschoen op voor Nyrstar. Het Belgische aandeel van de zinkverwerker en -mijner was woensdag een kopje kleiner gemaakt door ABN Amro, dat z'n koersdoel over twaalf maanden had verlaagd van 4 naar 1 euro. Goldman herhaalt z'n koopadvies met koersdoel 7,5 euro.

Nyrstar ging woensdag 15,3 procent lager, omdat de analisten uit Amsterdam zich druk maakten over de tegenstrijdigheid tussen de schulden op de balans en de intrestbetalingen in het tweede kwartaal.

'Zorgen over balans overdreven'

Woensdagavond liet Goldman Sachs zich al horen. Zonder de collega's van ABN Amro bij naam te noemen bespreken ze precies hetzelfde onderwerp. 'De ware schulden van Nyrstar wordt overschat. Als je bijvoorbeeld in rekening neemt dat de inkomsten van Nyrstar stijgen in de toekomst, neem je dat mee in een de berekeningen met de schuldenlast. Maar als je ervan uitgaat dat deze resultaten eeuwig onveranderd blijven niet.'

De toekomstige productie die Nyrstar in onderpand gaf in ruil voor voorafbetalingen, zorgde ervoor dat ABN Amro een hogere schuld in zijn rekenmodel opnam. Daardoor zakte het koersdoel plotsklaps met drie vierden.

'Niet relevant wanneer je Nyrstar waardeert,' schoot Goldman Sachs 's avonds terug. 'Als Nyrstar ieder jaar de voorafbetalingen kan evenaren (en dus vooruitschuiven) is er geen probleem. Zeker niet als het op een dag genoeg vrije cashflow neerzet om geen volgende voorafbetaling nodig te hebben.'

'Nyrstar is duidelijk hierover: de bedoeling is om de voorafbetalingen constant te houden op middellange termijn om ze uiteindelijk af te schudden wanneer de balans minder risicovol is. In het verleden, bijvoorbeeld toen de zinkprijs naar een dieptepunt viel in 2015, heeft het bedrijf al bewezen dat het voorafbetalingen kan vooruit schuiven in zeer moeilijke omstandigheden.'

'Onze conclusie is dat vooral de ingewikkelde manieren waarop Nyrstar zijn activiteiten financiert een bezorgdheid zijn voor de markten, en niet de toestand van de balans op dit moment.'

Kantelpunt

Met die balans komt het volgens Goldman Sachs goed, op een dag. Net dat is al jarenlang hét twistpunt onder analisten. De ene maakt zich druk over de hoge schuldenlast van een verlieslatend bedrijf dat blootgesteld is aan ongenadig schommelende wisselkoersen en grondstoffenprijzen. De andere gelooft de plannen van Nyrstar om te verrijzen na de renovatie van de smelter in Port Pirie (Zuid-Australië).

Goldman zit in dat tweede kamp: 'Port Pirie komt op snelheid en de investeringen zullen afnemen, waardoor Nyrstar op een dag genoeg cash zal genereren om geen voorafbetaling meer te moeten gebruiken als financiering,' staat te lezen in het rapport van woensdagavond.

De vrije cashflow van Nyrstar - de operationele inkomsten min de nodige uitgaven om de activiteiten te laten draaien en uit te breiden - zal verder versnellen, aldus Goldman Sachs. 'We zien nu al onze stelling uitkomen: in de eerste jaarhelft was er al meer vrije cashflow, ook al bleef die voorlopig negatief.'

Aandeelhouderswaarde

Als Goldman gelijk krijgt, komt het helemaal goed met de balans. 'De verlaging van de schuldratio zal waarde voor de aandeelhouders opdrijven.'

Zink smelten was nooit zo weinig winstgevend, terwijl ook de zinkprijs fors gedaald is. 'De huidige omstandigheden vinden wij onhoudbaar en we verwachten dan ook dat er een herstel komt. Vooral de winstgevendheid van de smelters zal positief verrassen.'

Touwtrekken met koersdoelen

De winstbijdrage van Port Pirie zou volgens Goldman Sachs de koers al omhoog sturen na de resultaten voor het derde kwartaal. Ook van de mijn in Myra Falls (Canada) verwachten ze op hetzelfde vlak goed nieuws in het vierde kwartaal. Als Nyrstar erin slaagt in het begin van 2019 een aflopende obligatielening te herfinancieren is dat ook nog eens goed nieuws voor de koers.