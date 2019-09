Grootste olieproducent ter wereld plant volgende maand beursgang

Saudi Aramco, ’s wereld grootste olieproducent, trapt op 20 oktober zijn langverwachte beursgang af. Begin november zou het dan op de beurs noteren. Al is het wachten op het definitieve startschot.

Al jaren wordt met spanning uitgekeken naar de beursgang van Aramco, die nu al geboekstaafd staat als de grootste ooit. Aanvankelijk werd de hele operatie in 2018 verwacht, maar discussies over de waardering leidden toen tot uitstel. Enkele maanden geleden werden de gesprekken met zakenbankiers opnieuw opgestart.

11 miljoen Olievaten Per dag haalt Aramco meer dan 11 miljoen vaten uit de grond.

Honderden zakenbankiers en advocaten kamperen intussen al weken in de Saoedische hoofdstad Riyad om de hele operatie klaar te stomen. Volgens het persagentschap Bloomberg staat 20 oktober nu in de agenda om de beursgang op gang te schieten, met een eerste notering begin november.

Droneaanvallen

Die timing kwam onlangs in het gedrang nadat half september de Jemenitische Houthi-rebellen droneaanvallen uitvoerden op de twee grootste olie-installaties van Aramco. Door de hevige branden viel 5 procent (5,7 miljoen vaten per dag) van de wereldwijde olieproductie in één klap weg.

Analisten gingen er vanuit dat de Saoedi’s weken, zo niet maanden, zouden nodig hebben om de productie op zijn oude peil te krijgen. Maar ze zijn daar vroeger dan verwacht toch in geslaagd. Per dag haalt Aramco meer dan 11 miljoen vaten uit de grond.

Groter pakket

De droneaanval heeft de Saoedi’s niet doen afzien van hun plannen om een klein deel van Aramco naar de beurs te brengen. Kroonprins Mohammed bin Salman en zijn adviseurs zijn volgens diverse bronnen zelfs bereid een groter pakket aandelen naar de beurs te brengen.

46,9 miljard Omzet Aramco verdiende in de eerste zes maanden van dit jaar 46,9 miljard dollar.

Aanvankelijk werd verwacht dat Aramco een belang van 5 procent zou verkopen, maar nu zouden de Saoedi’s 10 procent van de aandelen aan de man willen brengen, meldt de zakenkrant The Wall Street Journal. Ze hopen daarbij op een waardering van 2.000 miljard dollar, of zowat het dubbele van Apple, Microsoft of Amazon.

Tegen die waardering zou de beursgang van Aramco ruim 200 miljard dollar moeten opbrengen. Dat is ruim acht keer meer dan de 25 miljard dollar die de Chinese webgigant Alibaba vijf jaar geleden ophaalde, nog steeds het recordbedrag dat ooit tijdens een beursgang werd opgehaald.

Winstmachine

Of die kaap van 2.000 miljard dollar wordt gehaald, is een groot vraagteken. Analisten vinden een waardering van 1.500 miljard dollar realistischer. Al is Aramco een gigantische winstmachine, bleek nogmaals uit de halfjaarcijfers. Aramco verdiende in de eerste zes maanden van dit jaar 46,9 miljard dollar, ruim de helft meer dan Apple, dat bekend staat als het meest rendabele beursgenoteerde bedrijf.