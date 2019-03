Grote goudmijnfusie van de baan

Maar Newmont was niet opgezet met het vijandige overnamebod. 'Niet in het beste belang van de aandeelhouders', stelde het bedrijf. Newmont ziet meer heil in de plannen die het heeft om het Canadese Goldcorp over te nemen, voor zowat 10 miljard dollar. De aandeelhouders van Goldcorp stemmen daar op 4 april over. Het fusiebedrijf zou een geduchte concurrent worden van Barrick Gold.