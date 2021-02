Herstel palmolieprijs levert Sipef weer winst op

Sipef heeft in 2020 duidelijk betere resultaten geboekt dan in het 'vulkaanjaar' 2019. De plantageholding was weer winstgevend en keert een dividend van 0,35 euro bruto per aandeel uit.

In 2019 vierde Sipef zijn eeuwfeest, maar die viering werd overschaduwd door verschillende vulkaanuitbarstingen in Papoea-Nieuw-Guinea. Zijn palmolieplantage in dat land raakte daardoor sterk beschadigd. Voeg daar ongunstige weersomstandigheden in Indonesië en een lage palmolieprijs aan toe, en het wordt begrijpelijk dat het jaar met rode cijfers eindigde.

2020 bracht op alle vlakken beterschap. De totale palmolieproductie van Sipef groeide met 5,4 procent. De coronapandemie had geen impact op de productievolumes. De plantage in Papoea produceerde - samen met de omliggende boeren - 8,9 procent meer dan in 2019. In Indonesië bleef de productie min of meer stabiel (+0,7%) door een tweevoudige evolutie: in Noord-Sumatra was het herstel van de droogte van 2019 beperkt, elders gingen de productievolumes wel omhoog.

Exportheffing

De gemiddelde palmolieprijs bedroeg vorig jaar 715 dollar per ton, een pak meer dan in 2019 (566 dollar). De prijs piekte tegen het einde van het jaar op 965 dollar, wat het hoogste niveau sinds 2012 was. Sipef kon daar echter niet ten volle van profiteren door de vaste exportheffing die Indonesië weer invoerde. Het bedrijf schat de totale impact op ongeveer 74 dollar per ton.

Het bedrijfsresultaat verzesvoudigde, van 4,9 naar 30,8 miljoen dollar. Netto houdt Sipef 14,1 miljoen dollar over, een hele verbetering tegenover de 8 miljoen dollar verlies van 2019.

De aandeelhouders kunnen rekenen op een brutodividend van 0,35 euro per aandeel. Mits goedkeuring door de algemene vergadering wordt het uitbetaald op 7 juli.