Hoe boort u het best een goudader aan?

De goudprijs verpulverde afgelopen week zijn record uit 2011 en sluipt naar 2.000 dollar per ounce. Is het edelmetaal nog interessant als belegging? En hoe kunt u daarop inspelen?

De hausse van de goudprijs is de voorbije maanden in een stroomversnelling geraakt. Dat heeft meerdere oorzaken. In de eerste plaats speelt het edelmetaal zijn rol van veilige haven nu de economie zwaar getroffen wordt door de coronapandemie en de koude handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten escaleert. Ook de nakende presidentsverkiezingen in de VS veroorzaken onrust op de markten.

Ten tweede speelt de dollarzwakte de goudkevers in de kaart. De Amerikaanse munt verloor in amper 3,5 maanden 9 procent tegenover de euro. Ook tegenover veel andere valuta is het groene biljet verzwakt. Omdat goud in dollar noteert, wordt het blinkende metaal interessanter voor niet-Amerikaanse beleggers naarmate de dollar verzwakt.

De hoofdoorzaak van de goudhausse is echter monetair. De centrale banken hanteren rentevoeten die nooit eerder zo laag waren en kopen massaal obligaties op van overheden en bedrijven om de wereld van goedkope financiering te voorzien. ‘Om te voorkomen dat de economie instort door de pandemie, hebben de overheden wereldwijd al meer dan 5.000 miljard dollar aan stimuli in de economie gepompt, aangevuld met ongeveer 3.700 miljard aan staatsgaranties’, zegt Bert Flossbach van de vermogensbeheerder Flossbach von Storch. ‘Indien nodig kunnen de staten nog extra middelen ter beschikking stellen, die zonder kosten kunnen worden gefinancierd. De centrale banken zijn de gevangenen van hun ultralage rentepolitiek om de wereld ad infinitum van goedkoop geld te voorzien en in noodgevallen in te grijpen om steun te verlenen.’

Beleggers beseffen dat ze met obligaties of een spaarboekje nog heel lang niets zullen verdienen. Dat stuurt hen niet alleen naar aandelen, maar ook naar andere investeringen, zoals goud. Goud brengt geen rente op, maar dat nadeel is verdwenen omdat ook obligaties minder opbrengen dan de inflatie.

Inflatievrees

De nooit geziene geldcreatie wakkert bovendien de inflatievrees aan. Historisch biedt goud als liquide belegging met een beperkt aanbod een goede bescherming tegen geldontwaarding. ‘Goud beschermt tegen inflatie en mogelijke crisissen in het financiële systeem. Op de lange termijn moet je er niet meer van verwachten dan het werkelijke behoud van je activa, maar ook niet minder. En dat is al heel wat in rentevrije tijden’, zegt Flossbach.

Door de lage rente en het massaal geld drukken door de centrale banken zien veel analisten goud nog een tijd uitblinken. ‘Zolang de overheden geld creëren, is er stijgingspotentieel. Een goudprijs van 2.300 of 2.400 dollar volgend jaar is realistisch’, zegt Philippe Gijsels, hoofdstrateeg van BNP Paribas Fortis. Al sluit hij op korte termijn een correctie niet uit.

Bank of America ziet goud naar 3.000 dollar per ounce (28,35 gram) trekken. De Amerikaanse grootbank verwijst naar de enorme budgettaire en monetaire stimulus om de impact van pandemie op de economie te milderen. ‘De Amerikaanse centrale bank kan geen goud printen’, argumenteert het analistenteam.

1. Staven en munten

Wie in goud wil beleggen, kan dat rechtstreeks doen via staven of goudmunten. De klassieke banken staan daar echter almaar minder voor te springen. KBC is ermee gestopt, bij ING kan het nog maar in enkele kantoren. Voor veel banken is het een te grote last met lage winstmarges. Bij gespecialiseerde huizen kan het wel.

‘Nu de coronamaatregelen weer zijn verstrengd, zien we opnieuw een rush van Belgen die goud komen kopen’, zegt Stefan De Smet van de goudhandelaar Gold & Forex International. ‘Ze hebben geen vertrouwen in het economische herstel, de beurs en de banken. Sinds maart, toen de pandemie uitbrak, is de vraag naar fysiek goud zeer sterk gestegen. Door het nieuwe record dachten we dat beleggers die tijdens de vorige piek kochten hun winst zouden veiligstellen. Maar dat gebeurt amper. Wij hebben 20 à 30 procent verkopers.’

‘Niet alleen de supervermogenden kopen goud’, benadrukt De Smet. ‘Veel klanten komen hier binnen met pakweg 500 euro om zich één munt aan te schaffen.’

Ondanks de hoge vraag, is er voorlopig voldoende aanbod. Daardoor is het verschil tussen wat je moet betalen bij aankoop en wat je krijgt bij verkoop niet gestegen. ‘De spreads tussen de bied- en laatprijzen voor staven en munten zijn vrij normaal en liggen tussen 0,25 en 0,5 procent. Dat was anders in maart, toen door de paniek de spreads stegen naar 1 à 2 procent’, zegt De Smet.

Een kilogram goud is met bijna 54.000 euro voor velen misschien wat te hoog gegrepen. Daardoor bieden de meeste handelaars ook kleinere plakjes aan, tot zelfs van 2,5 gram gerecycleerd goud uit elektronica met een stempel van Umicore. Ook munten zijn vlot verhandelbaar. Een Zuid-Afrikaanse Krugerrand kost rond 1.700 euro. De Krugerrand en de Canadese Maple Leaf volgen de goudprijs het best. Voor de Australische Kangaroo of de Amerikaanse Eagle liggen de premies hoger. En bij historische gouden munten in Belgische frank, Mexicaanse peso of Franse frank betaalt u een extra prijs voor de geschiedkundige waarde en de zeldzaamheid.

Als u fysiek goud koopt, moet u dat vanzelfsprekend veilig kunnen wegstoppen. Een kluis kopen of huren kost geld. Als u thuis goud bewaart, meldt u dat het best aan uw verzekeringsagent. De brand- en diefstalverzekering kan daardoor duurder worden, maar wellicht slaapt u dan geruster.

2. JUWELEN

Met een gouden juweel als pure investering komt u vaak bedrogen uit. Sieraden koopt u beter als u ze mooi vindt en om te dragen, zelf of door iemand anders. Alleen de allerduurste topmerken of zeldzame ontwerpen stijgen in de loop der jaren soms in prijs. Het handwerk en het ontwerp bepalen voor een groot deel de prijs, die u meestal niet terugverdient als u de sieraden verkoopt.

Het gros van de verkochte juwelen wordt sloopgoud. De koers daarvan is lager dan het fijngoud van 24 karaat. Gouden juwelen zijn gewoonlijk 9, 14 of 18 karaat tegenover 22 of 24 bij munten. Het karaatgehalte geeft weer hoeveel goud het metaal bevat. 1 karaat is 1/24ste van het zuivere edelmetaal. Een munt van 24 karaat is dus zuiver goud.

3. TRACKERS

Een andere manier om in goud te investeren is via een tracker, een zogeheten Exchange Traded Fund (ETF), een beursgenoteerd fonds dat de goudprijs volgt. U koopt best een tracker die in fysiek goud belegt om het tegenpartijrisico uit te sluiten. Synthetische trackers schaduwen de goudprijs via swaps of andere afgeleide producten, maar houden een groter risico in en zijn op lange termijn vaak duurder in beheer. Verkies dus - in het vakjargon - de ‘bullion backed trackers’ versus de ‘non bullion backed’.

In de eerste helft van 2020 kochten beleggers een record van 734 ton goud via fysieke trackers. Dat is meer dan in het hele recordjaar 2009, leren cijfers van de World Gold Council. In trackers zit nu meer goud dan de wereldjaarproductie van zowat 3.500 ton. De meeste fysieke trackers bewaren hun goud in de superbeveiligde kluizen van de Amerikaanse bank JPMorgan, verspreid over de hele wereld.

De grootste goudtrackers ter wereld zijn de SPDR Gold Shares en de iShares Gold Trust. Sommige Amerikaanse trackers mogen in Europa niet langer verkocht worden vanwege de strengere regelgeving. Een Europees alternatief is WisdomTree Physical Gold, een grote tracker die u in Amsterdam kan kopen onder de ticker PHAU. De jaarlijkse beheerskosten bedragen 0,39 procent. Als u fysiek goud koopt, hebt u vanzelfsprekend geen beheerskosten. Er zijn ook goedkopere trackeralternatieven op de markt, zoals Invesco Physical Gold met 0,19 procent aan beheerskosten.

4. GOUDMIJNEN

Ook via goudmijnen kunt u inspelen op de stijgende goudprijs. De goudmijnaandelen volgen de goudprijs meestal met een hefboom. Hou er wel rekening mee dat het gaat om bedrijven die failliet kunnen gaan. De kwaliteit van het management, de balans, hoeveel ertsen in de grond zitten, de ontginningsmoeilijkheden, de politieke situatie in het land en nog tal van andere factoren bepalen de koers.

Om het risico te verkleinen kunt u goudmijntrackers kopen. Die investeren in meerdere gouddelvers en bieden een betere spreiding. Een bekende tracker met een sterk trackrecord en een goede reputatie is VanEck Vectors Gold Miners (ticker GDX). Die investeert in 54 grote mijnbedrijven, die minstens de helft van hun omzet uit de ontginning van goud halen. In een jaar is de tracker in dollar met 58 procent gestegen, in euro met 49 procent. De grootste posities zijn Newmont, Barrick Gold, Franco-Nevada, Wheaton Precious Metals en Newcrest Mining. Het beheer kost 0,52 procent per jaar.

Van Eck Vectors Junior Gold Miners (ticker GDXJ) belegt in 80 kleinere goudmijnen, die vaker ook een hoger risico inhouden. De index is meestal wispelturiger, maar het voorbije jaar liepen de prestaties exact gelijk aan die van zijn grote broer. De kostprijs per jaar bedraagt 0,53 procent.

5. ZILVER

Een alternatief voor goud is zilver, het ‘goud van de kleine man’. Ook de zilverprijs is de voorbije maanden fors gestegen, naar 24 dollar per ounce. ‘Je kan zilver zien als een veilige, maar betaalbare haven. Terwijl je voor een kilogram goud 63.000 dollar moet neertellen, ben je voor zilver minder dan 800 dollar kwijt’, stelt Annelies Van Cauwenberge, econome bij Belfius.

‘Zilver zit nog lang niet aan een record. Dat komt tot uiting in de goud-zilverratio. Die steeg van maart tot mei boven 100, wat betekent dat je voor elke ounce goud 100 ounce zilver kan kopen. Vandaag is de ratio weer onder 100 gezakt, maar in normale tijden komt die uit onder 80.’

‘Zilver heeft dus nog veel potentieel’, zegt Van Cauwenberge. ‘Bovendien wordt het metaal meer dan goud gebruikt in de industrie, bijvoorbeeld voor de productie van zonnepanelen of elektronica. Door de verschuiving naar groene energie kan de industriële vraag naar zilver nog toenemen.’

Goldman Sachs verhoogde deze week zijn koersdoel voor de zilverprijs van 22 naar 30 dollar per ounce.

Een nadeel is dat de monetaire rol van zilver, in tegenstelling tot die van goud, al lang is uitgespeeld. Centrale banken zijn geen kopers. Daarom is het volgens veel analisten een minder goed instrument om op een stijgende inflatie in te spelen.

Wie in zilver wil beleggen, kan dat vanzelfsprekend doen via fysiek metaal of munten. In Amsterdam noteert de tracker WisdomTree Physical Silver (ISIN-code JE00B1VS3333), die investeert in het fysieke metaal.

