Hoge energiekosten maken kartonverpakking duurder

De Belgische luierproducent Ontex gaf vorige week te kennen dat hij afgelopen kwartaal 'miljoenen euro's' omzet had gemist door de fors hogere grondstoffenkosten - polyethyleen, polypropyleen en houtpulp - en door een tekort aan verpakkingsmaterialen, in eerste instantie karton.

Ontex kon daardoor niet alle orders leveren en spreekt van 'verloren omzet' die niet terugkomt in het vierde kwartaal. Voor dit jaar ziet het geen drastische verbeteringen. 'De vraag naar kartonverpakkingen is enorm', is te horen. 'Er is wereldwijd onvoldoende buffer om aan de vraag van papier en karton en te voldoen. Papierproducenten kunnen niet snel genoeg papier aan de kartonfabrikanten leveren. Dat leidt soms tot lange wachttijden, zowel voor het golfkarton waarmee we onze producten verschepen, als voor het vlak karton waarmee we onze producten verpakken. De levertermijnen zijn langer dan voorheen. We zoeken naar alternatieve verpakkingsmanieren, maar dat is niet eenvoudig. Er is ook onvoldoende flexibiliteit om buffers op te bouwen.'

Pierre Macharis, de topman van de karton- en papierproducent VPK Packaging - een van de grote Europese spelers -, reageert wat verwonderd op de mededeling van Ontex, maar ziet wel een verklaring. 'Om golfkarton te maken heb je papier nodig en we zien de aanleveringen van papier af en toe stroppen. De papierindustrie draait op volle toeren, maar in de aanlevering zit soms een beetje vertraging, wat zich soms vertaalt in latere leveringen van verpakkingen.'

Reële verpakkingstekorten ziet Macharis echter niet. 'Wij kunnen onze engagementen nakomen en leveren alles wat ons gevraagd is, al is het soms met enkele dagen vertraging. Voor bedrijven die op bepaalde tijdstippen leveringen moeten uitvoeren, kan dat een impact hebben op productiecycli en dus op de productiviteit.'

Een groter probleem, aldus Macharis, is de prijs van papier en karton. 'De papierprijzen zijn het afgelopen jaar nagenoeg verdubbeld. In oktober vorig jaar kostte een ton bruin papier voor golfkarton 320 à 330 euro, nu 600 euro. De hoge papierprijs heeft een onmiddellijke impact op de prijs van karton omdat grondstoffen de helft van de kostprijs uitmaken. De prijs van kartonverpakkingen is in diezelfde periode met 30 procent gestegen, want behalve papier is er nog de lijm, de palletten en de transportkosten. Je moet die prijsverhogingen doorrekenen aan de klant. Met productiviteitsverbeteringen los je dat niet op.'

Wanneer hij die papier - en kartonprijzen ziet normaliseren? Macharis: 'De prijsstijgingen worden veroorzaakt omdat de vraag groter is dan het aanbod. De consumptie is na corona weer aangetrokken, maar het productieapparaat kon niet meteen volgen. Ook de productieketen is nog onvoldoende hersteld. Ik verwacht dat we midden 2022 weer 'business as usual' hebben en op een normale manier kunnen leveren.'

Dat betekent volgens Macharis niet dat de papier- en kartonprijzen sowieso zullen dalen. 'Alles hangt af van de evolutie van de energieprijzen. De prijs van gas is verviervoudigd van 20 naar 80 euro per megawattuur, die van elektriciteit van 60 naar 200-240 euro. Papierproductie is heel energie-intensief. Bij normale energiekosten vormt energie 15 procent van de totale productiekosten van papier. Er zit dus een enorme druk op de prijzen. Afhankelijk van de vraag en het aanbod van energie zullen die prijzen nog stijgen of weer dalen. Maar wanneer is onduidelijk.'

