Hoge grondstoffenprijzen sijpelen door in bouwfactuur...

Hout, vinylvloeren, verf of isolatie. De grondstoffenprijzen voor bouwmaterialen zijn de afgelopen maanden gestegen. ‘Wie een houtskelet overweegt, voelt dat in zijn portefeuille.’

Wie bouwt of verbouwt, heeft het al aan de offerte gezien of in zijn portefeuille gevoeld. De wereldwijde schaarste aan bouwmaterialen leidt tot hogere materiaalprijzen en langere leveringstijden. Maar wat is nu de impact van die grondstofprijzen op een (ver)bouwproject?

De Vlaamse Confederatie Bouw verwijst naar een studie uit 2020 van Geert Goeyvaerts van de KU Leuven. Die berekende dat het aandeel materiaalkosten in de totale kosten bij een nieuwbouw eengezinswoning neerkomt op 34 procent. De rest van het budget gaat vooral naar de arbeidskrachten.

Uit de maandelijkse prijslijst blijkt dat de index van de bouwmaterialen de voorbije zes maanden met 10 procent is gestegen. Dat betekent niet dat uw huis tien procent duurder wordt. ‘Een stijging met 10 procent van de materiaalkosten leidt tot een stijging van 8.500 euro bij een woning met een totale factuur van 250 000 euro. Bij een woning van 300.000 euro zal de stijging rond 10.300 euro liggen’, zegt Marc Dillen van de Vlaamse Confederatie Bouw. ‘Gemiddeld mag je rekenen op een prijsstijging van 3,4 procent op de bouwkosten van een woning. Bij renovaties zal die prijsstijging relatief lager liggen, omdat het aandeel van de arbeid daar groter is.’

Marc Dillen Directeur-generaal Vlaamse Confederatie Bouw

Ook André De Groote, groothandelaar en voorzitter van Fema, de beroepsfederatie van handelaren in bouwmaterialen, relativeert de impact van de stijging van de grondstofprijzen op het totale budget. ‘Er is veel trammelant over de grondstofprijzen, maar de impact ervan is beheersbaar.’

Cement: +4 procent

Met een uitzonderlijke halfjaarlijkse stijging van ongeveer 4 procent is de prijs van cement in zakken van 25 kilogram in vergelijking met andere bouwmaterialen relatief stabiel gebleven tijdens anderhalf jaar coronacrisis. Dat valt mee voor wie een nieuwe betonnen fundering nodig heeft of muren moet metselen. ‘De prijsschommelingen in cement zijn vooral te linken aan de hogere energieprijzen’, zegt Fema-voorzitter De Groote.

Baksteen: +5 procent

Bakstenen zijn er in ettelijke maten en gewichten. Precieze prijsstijgingen zijn dan ook moeilijk in een percentage uit te drukken. Kijken we naar een standaard snelbouwsteen van 29 bij 19 centimeter en 19 centimeter hoog, dan komen we op een eenheidsprijs van 1.40 euro. Dat is zo’n 5 procent hoger dan voor de coronacrisis. Net zoals bij cement spelen hier vooral de energieprijzen. Voor het bakken van de stenen mogen tunnelovens niet onder 850 graden Celsius zakken. Voor dakpannen is de prijs met ongeveer 4 procent gestegen.

Waarover gaat het? De coronacrisis heeft disruptie veroorzaakt op de grondstoffenmarkt. Die schokgolf leidt tot stijgende grondstoprijzen, die soms ook in de factuur van de consument te merken zijn. Betaalt u meer voor uw (ver)bouwproject? Gemiddeld mag u rekenen op een prijsstijging van 3,4 procent op de bouwkosten van een woning. Bij renovaties zal die prijsstijging relatief lager liggen omdat het aandeel van de arbeid daar groter is. Is enkel de coronacrisis verantwoordelijk voor de prijsfluctuaties? Nee. Neem de prijsstijging van verf. Belangrijke producenten van bindmiddelen in Texas moesten hun fabrieken stilleggen door het extreme vriesweer in februari.

Constructiehout: +128 procent

Overal ter wereld komt men hout tekort. De verschuivingen op de houtmarkt leiden tot ongeziene spanningen en dito prijsstijgingen. Een houten plank van Europese douglassparren kostte voor de coronacrisis 3,40 euro per lopende meter bij een groothandelaar. Vandaag betaalt u daar 7,70 euro voor, een stijging van 128 procent.

Die prijsstijging hebben we vooral te danken aan Donald Trump, de ex-president van de Verenigde Staten. ‘Net op het moment dat de vraag naar hout in de Verenigde Staten toenam, besloot Trump om de invoer van hout vanuit Canada te belasten met extra invoerheffingen’, zegt De Groote. ‘De Amerikanen, waar enorm veel met houtconstructies gebouwd wordt, hebben hun tekorten aangevuld door hout in Europa aan te kopen.’ Gevolg: een tekort aan hout in heel Europa. ‘Vooral mensen die overwegen om een constructie te zetten met een houtskelet voelen dat in hun portefeuille’, zegt De Groote.

OSB-plaat: +191 procent

OSB-platen bestaan uit twee belangrijke componenten die de voorbije maanden in prijs zijn gestegen. Ten eerste zijn er de houtschilfers, die om gelijkaardige redenen als het constructiehout schaarser en duurder zijn geworden. ‘In de Verenigde Staten was men gewoon 1.000 dollar per kubieke meter OSB te betalen, in Europa kostte dat 300 dollar’, zegt De Groote. ‘Het is dan normaal dat Europese producenten voor de VS kozen als afzetmarkt.’

Ten tweede kreeg de productie van OSB- en andere multiplexplaten te maken met de ‘February Freeze’ in Texas. Meerdere chemiefabrieken in Texas moesten in februari de productie van bindmiddelen zoals lijm en siliconen stilleggen door het extreme vriesweer. De leidingen in de fabrieken waren niet bestand tegen de extreme koude. Het duurde tot maart vooraleer de productie opnieuw op gang kwam.

Tel die twee factoren op en dat verklaart meteen waarom de prijs van een OSB-plaat met 191 procent is toegenomen. Waar een plaat eind 2019 nog een dikke 6 euro per vierkante meter kostte, spreken we nu over zo’n 18 euro.

Grondstoffen vloer (melamine/weekmakers): +50 à 70 procent

Wie een alternatief zoekt voor een dure houten vloer komt al snel bij laminaat of vinyl uit. Ook daar is sprake van prijsstijgingen voor verschillende grondstoffen.

Neem nu weekmakers, die voor flexibiliteit in de luxe vinyltegels van Unilin Group zorgen. De prijs van die additieven is in de jongste acht maanden tussen 50 en 70 procent gestegen. ‘Maar ook de grondstoffen om laminaat te leggen werden duurder’, zegt Bernard Thiers, de CEO van Unilin Group, dat onder andere merken als Quick-Step, Moduleo, Utherm, Pergo, Evola, Xtratherm en ClicWall beheert. Zo is melamine, dat gebruikt wordt in MDF-platen en laminaatvloeren 60 tot 70 procent duurder geworden in vergelijking met eind 2019. Dat betekent wel niet dat uw vloer of wand automatisch zoveel duurder wordt.

Bernard Thiers CEO Unilin Group

Bij Unilin Group zien ze de stijging van de grondstofprijzen als een tijdelijk fenomeen. ‘Eigenlijk is het tekort aan grondstoffen erger dan de prijsstijging’, zegt Thiers. ‘We moeten door het tekort regelmatig de productielijn stilleggen. Dat is vervelend omdat we op die manier niet de service kunnen bieden die we willen.’

Ramen: +10 procent

Wie ramen bestelt, heeft de keuze tussen meerdere grondstoffen. Vooral houten kozijnen zijn de voorbije maanden een serieuze hap duurder geworden. Om een indruk te geven: volgens een berekening van de Vlaamse Confederatie Bouw zijn houtbewerkingen de afgelopen zes maanden 54,5 procent duurder geworden. Dat komt opnieuw vooral door de houtprijs.

De stijgende grondstofprijzen hebben ook een impact op stalen of pvc-ramen, klinkt het bij de ramenproducent Engels. Daar gaat men er grofweg vanuit dat een standaardmodel van 1 op 1,5 meter met draai- en kipraam gemiddeld 10 procent duurder is geworden, zaken als de prijs van het glas, verf en het sluitwerk meegerekend.

Verf: + 7 procent

De grondstofprijzen voor verf stegen met ongeveer 15 procent. Ook hier speelde de extreme vrieskoude waarmee de chemiefabrieken in Texas te maken kregen een cruciale rol. Vooral het tekort aan bindmiddelen, een belangrijk bestanddeel in verf naast pigmenten en oplosmiddel, leidde tot de prijsstijging.

Wie vandaag een pot van 10 liter courante witte verf aankoopt, betaalt daar ruim 160 euro voor. In december ging het nog om ongeveer 150 euro, een stijging van om en bij 7 procent. Of omgerekend: waar een gemiddelde vierkante meter eind 2019 3 euro kostte, betalen consumenten vandaag 3,25 euro.

Grondstoffen isolatie (MDI/polyolen): +50 procent