Hoge metaalprijzen leiden tot recordresultaten bij recyclagespecialist Campine

'De stijging in omzet is bijna volledig toe te schrijven aan de stijging van de metaalprijzen, terwijl de verkoopvolumes slechts beperkt hoger lagen', schrijft het bedrijf in haar halfjaarrapport. Antimoon kostte in de eerste jaarhelft gemiddeld bijna 14.000 dollar per ton, tegenover nog geen 10.000 dollar per ton een jaar geleden. Lood ging van gemiddeld 1.720 euro per ton naar 2.070 euro per ton.