Hoongelach voor top Nyrstar

De aanwezige aandeelhouders in het Diamantgebouw aan de Brusselse Reyerslaan vertegenwoordigen ruim 28 procent van het kapitaal. Ze kunnen niet stemmen over de agendapunten, want de rechter in kort geding heeft dat maandag verboden omwille van de gebrekkige informatieverschaffing door het zinkbedrijf. De handel in het aandeel Nyrstar is tijdens de vergadering opgeschort.