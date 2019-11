Huiszoeking in Zwitsers hoofdkantoor van Nyrstar-eigenaar

De huiszoeking kadert in de 57ste fase van ‘Operation Car Wash’, een grootschalig onderzoek naar betalingen die tal van traders zouden hebben gedaan aan de Braziliaanse oliemaatschappij Petrobras in ruil voor dubieuze voordelen. Trafigura, de eigenaar van zinkgroep Nyrstar , is een van de vele namen die worden genoemd, naast onder meer Glencore en Vitol.

De Nederlandse grondstoffenhandelaar kreeg in december vorig jaar al Braziliaanse onderzoekers op zijn kantoor in Rio de Janeiro op bezoek. Trafigura zei toen de aantijgingen ernstig te nemen, maar ontkende wel dat zijn management op de hoogte was van betalingen die via tussenpersonen aan Petrobras zouden hebben plaatsgevonden.