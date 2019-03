ING draait kraan dicht voor Belgisch palmoliebedrijf

Om terug kredieten te krijgen moet Socfin voor al zijn palmolieplantages het duurzaamheidslabel behalen.

ING heeft beslist om tijdelijk de kredieten aan de in Luxemburg gevestigde, maar grotendeels Belgische holding, Socfin stop te zetten.

Het bedrijf van de Belg Hubert Fabri is actief in palmolie. Niet al zijn palmolieplantages hebben een duurzaamheidslabel, schrijft het Franstalige onderzoekstijdschrift Médor. Zolang niet alle plantages het label hebben, stopt ING de samenwerking.

Duurzame olie

Médor onderzocht enkele maanden de kwestie. Grond van de zaak is het RSPO-label (Roundtable on sustainable palm oil) dat de natuurorganisatie WWF in 2004 lanceerde. Met het label engageren palmoliebedrijven zich op vrijwillige basis om hun product op duurzame wijze te produceren. 15 jaar na de invoering heeft bij Socfin enkel de Indonesische dochter Socfindo dat label.

De voorbije jaren kende ING een lening van 15 miljoen euro toe aan Socfin, en stond de bank het bedrijf bij een obligatie-uitgifte van 80 miljoen euro bij. Frabri is meerderheidsaandeelhouder en voorzitter van de raad van bestuur. Een andere Belg, Luc Boedt, is CEO. De Franse miljardair Vincent Bolloré heeft een belang van bijna 38 procent.

Sipef

Socfin is met zijn 187.000 beplante hectare een maat groter dan Sipef een andere beursgenoteerd (Euronext Brussel) Belgisch bedrijf dat actief is in palmolie. Socfin heeft eveneens een lange ervaring in tropische landbouw.

De groep is actief in zowel palmolie als rubber in zeven Afrikaanse en drie Aziatische landen. De holding Socfin en haar dochterbedrijven Socfinaf en Socfinasia noteren op de beurs van Luxemburg en keerden, op een kleine uitzondering na, de voorbije vijf jaar telkens een dividend uit.

Protest ngo's

Verschillende ngo's hielden in oktober een protestactie aan het ING-hoofdkwartier in Brussel. Ze eisten dat ING zijn eigen duurzaamheidsbeleid zou toepassen. De actie was gericht tegen de financiering van Socfin. Het Belgisch-Luxemburgse palmoliebedrijf zou de oorzaak zijn van wantoestanden op plantages, luidde het bij de actievoerders.

ING België reageerde toen nog dat het gelooft in beïnvloeding door dialoog en engagement. Vier maanden later heeft de bank zijn mening dus herzien.

Mythe

Ook het duurzaamheidslabel zelf ligt onder vuur. Ngo's waaronder Oxfam, Fian en 11.11.11 publiceerden een jaar geleden een rapport met de titel 'De mythe van duurzame palmolie'. De palmolieteelt is al langer omstreden, bijvoorbeeld omdat het tot ontbossing leidt.