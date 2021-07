Impasse bij OPEC+ dreigt inflatoir olietekort te creëren

De Verenigde Arabische Emiraten ondermijnen het voornemen van het oliekartel OPEC+ om vanaf augustus de productie te verhogen in tandem met het economische herstel. Zonder akkoord dreigen oplopende olietekorten de inflatie te stuwen.

Alles leek in kannen en kruiken donderdag tijdens de meeting van de OPEC+, dat naast de olieproducerende landen van het OPEC-kartel ook de oliegrootmacht Rusland omvat. Het plan was om vanaf augustus elke maand 400.000 extra vaten olie op de markt te gooien, om in december uit te komen op 2 miljoen extra vaten tegenover het huidige niveau. Het kartel zou daarmee andermaal een stuk van zijn drastische productiebeperking terugschroeven die er vorig jaar kwam na het uitbreken van de pandemie. Toen haalde de OPEC+ een kleine 10 miljoen vaten van de markt in een poging de olieprijs te stutten. Vandaag bedraagt de knip nog 5,8 miljoen vaten.

Maar een late demarche van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) zette plots het hele plan op de helling. Vrijdag kwam de OPEC+ opnieuw samen in een verwoede poging de impasse te doorbreken. De VAE vragen een verhoging van hun productiequotum, dat naar eigen zeggen berekend werd op basis van een te laag startpunt. Het land zou 700.000 vaten per dag extra willen oppompen. De VAE hebben fors geïnvesteerd in een uitbreiding van de productiecapaciteit, waardoor ze 30 procent minder produceren dan mogelijk.

Discipline

De VAE spelen het hard en zouden bereid zijn de huidige productiebeperkingen te verlengen als de OPEC+ niet instemt met een hoger quotum. Maar kartelleider Saoedi-Arabië wil niet zomaar toegeven en hamert op discipline met het oog op een zo stabiel mogelijke oliemarkt. Bovendien riskeren ook andere landen hogere quota te vragen als de VAE hun zin krijgen, waardoor het oliekartel zijn greep op de olieprijs zou verliezen.