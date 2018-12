Indiërs gaan kunstdiamant maken in Lommel

Het Indiase materialenbedrijf Heyaru gaat in Lommel een fabriek en onderzoekscentrum bouwen voor de productie van synthetische diamant. Limburg heeft daarvoor enkele troeven in huis.

Kwantumcomputers

Vikram Shah van Heyaru Engineering verklaarde in Het Belang van Limburg dat het bedrijf in een eerste fase focust op juweeldiamanten, waarmee het een nieuwe leverancier wordt in de Antwerpse diamanthandel. Op termijn wordt gekeken naar meer technologische toepassingen, zoals kwantumcomputers met optische circuits uit diamant, een technologie die vandaag nog in een experimentele fase zit.