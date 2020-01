Is het tijd voor een adempauze in goud?

De goudprijs steeg dinsdagochtend voor het eerst sinds 2013 boven 1.600 dollar per ounce (31,10 gram). Beleggers kochten het edelmetaal als veilige haven na de Iraanse raketaanvallen op Amerikaanse legerbasissen in Irak. Veel analisten achten na de goudrally de tijd rijp voor een pauze.

De goudprijs spurtte bij de opening van de markten meer dan 2 procent hoger. Daarna viel het edelmetaal terug, toen bleek dat de Iraanse vergeldingsaanvallen voor het doden van generaal Qassem Soleimani door de VS geen dodelijke slachtoffers hebben geëist. Beide landen lieten sussende taal horen.

Vorig jaar werd goud 18 procent duurder, het beste jaar sinds 2010. Dit jaar kwam er opnieuw al 4 procent bij. De opmars van de voorbije dagen is te verklaren door de toegenomen geopolitieke onzekerheid. Daarnaast spelen fundamentele factoren een rol. Negentig procent van de westerse staatsobligaties levert een negatief rendement op. Defensieve beleggers kiezen daarom voor grotere goudposities. Goud betaalt geen coupon, maar je moet er tenminste niet voor betalen om het aan te houden. De Exchange Traded Funds (ETF's), trackers die in goud investeren of in termijncontracten op goud, trokken vorig jaar 15 procent meer geld aan om uit te komen op het hoogste peil in zes jaar.

Ook de centrale banken doen hun duit in het zakje. Ze zoeken diversificatie voor hun buitenlandse reserves door goud te kopen, vooral om minder afhankelijk te worden van de dollar. Vorig jaar kochten ze bijna een vijfde meer goud. Rusland is de koploper. Sinds begin 2018 kocht het 404 ton goud op de wereldmarkt. De Chinese centrale bank hervatte eind 2018 na twee jaar haar aankopen. Ook de centrale banken van Turkije en Kazachstan zijn grote goudkevers.

Deze week krijgt de goudprijs bovendien steun van de herschikking van enkele belangrijke grondstoffenindexen op de Comex-beurs. Door de klim van de goudprijs stijgt het gewicht van het edelmetaal van 12,2 procent begin 2019 naar 13,6 procent in de referentie-index. Zilver ziet zijn gewicht zakken van 3,9 naar 3,8 procent. De zakenbank UBS schat dat investeerders die de indexen volgen deze week 118.000 ounce goud moeten kopen, terwijl ze hun posities in zilver licht moeten doen dalen.

‘Overkocht’

De open posities op de goudmarkt van beleggers die hopen op een nog grotere stijging, staan op of dichtbij een record. Dat is meestal geen goed teken. Joni Teves Strateeg UBS

Meerdere analisten waarschuwen dat goud ‘overkocht’ is, en dat het tijd is voor een adempauze. ‘De open posities op de goudmarkt van beleggers die hopen op een nog grotere stijging, staan op of dichtbij een record. Dat is meestal geen goed teken’, zegt Joni Teves, een strateeg van UBS. ‘Het is geen signaal voor een imminente daling, maar het vermindert het winst-risicopotentieel van goud.’ De strateeg raadt aan even aan de zijlijn te blijven. Toch verkiest hij goud boven zilver, omdat goud historisch uitblinkt als veilige haven bij tumult. Zilver is ook meer onderhevig aan de economie. De helft van de vraag komt uit de industrie, maar het verbruik van zilver, onder meer voor röntgenfoto’s, zakt ieder jaar door de digitalisering van foto's.

Het beurshuis Jefferies voorspelt een mager 2020 voor goud. ‘De VS en China tekenen wellicht snel de eerste fase van een handelsdeal. Daarnaast verbeteren de industriële indicatoren. De onzekerheid neemt af. Dat neemt de wind uit de zeilen van het goud’, denken de analisten Alan Spence en Christopher LaFemina. Jefferies gaat uit van een gemiddelde goudprijs van 1.425 dollar in 2020.

Anderen blijven optimistisch. ‘De grote openstaande termijncontracten op goud betekenen historisch niet dat de stierenmarkt achter de rug is. Meestal luiden ze een kortstondige en bescheiden verkoopfase in, waarna de rally verder gaat’, meent Aasif Hirani van Tradebulls Group.

Goudmijnen

De goudmijnen doen het intussen uitstekend. De FTSE Goldmines Index won vorig jaar 44 procent. De gouddelvers profiteren niet alleen van de klimmende prijs van het blinkende metaal, maar ook van een stevige fusie- en overnamegolf. Vorig jaar werden voor iets meer dan 30 miljard dollar fusies en overnames aangekondigd.

De fusies gebeurden meestal via een aandelenruil en vaak zonder premie. Toch stemden de aandeelhouders ermee in omdat de vele huwelijken in de sector tot de geboorte van grotere en steviger spelers leiden.

Sinds 2014 zijn de schulden van de goudmijnen met een derde gedaald. Alan Spence en Christopher LaFemina Analisten Jefferies

‘Er zijn positieve signalen dat de goudmijnindustrie de goede weg is ingeslagen’, stelt Jefferies. ‘In de eerste plaats zijn de balansen gezonder geworden. Sinds 2014 zijn de gezamenlijke schulden met een derde gedaald tot 22 miljard dollar. De focus ligt ook meer op risicobeheersing, terwijl vroeger groei het hoofddoel was. De betere balansen en risicoprofielen vertalen zich pas nu in een stijging van de cashflows. Van 2014 tot 2018 lag het gemiddelde vrije cashflowrendement van goudmijnen met 3,5 procent bedroevend laag. Voor 2020 gaan we uit van een verdubbeling tot 6,9 procent.’

Jefferies geeft de voorkeur aan mijnen die risicobeheersing koppelen aan een hoge vrije cashflow, dividenden en succesvolle nieuwe ontdekkingen. Het beurshuis tipt onder meer op Centamin en Fresnillo .

Platina en palladium

Wijn niet langer een veilige haven Topwijn heeft historisch de neiging om de goudprijs te volgen, als zogezegd veilige belegging die bescherming biedt tegen tumult op de markten. Maar dat is niet langer zo. De prijzen voor de grootste Europese klassewijnen dalen al vier maanden, blijkt uit de Liv-Ex Fine Wine 100-index, de graadmeter voor topwijnen in Londen. De oorzaak is de Amerikaanse president Donald Trump. In een reactie op de ‘ongeoorloofde’ subsidies voor de Eruopese vliegtuigmaker Airbus, verhoogde hij in oktober de invoertaksen op Franse, Duitse, Spaanse en Britse niet-sprankelende wijnen met 25 procent. In december dreigden de VS bovendien met een taks van 100 procent op champagne en andere Franse schuimwijnen, als vergelding op de belasting op Amerikaanse techgiganten asl Google en Facebook die Frankrijk wil invoeren. De wijnindex in intussen 4 procent gezakt. Alleen de Italiaanse topwijnen behouden voorlopig hun waarde.

Sommige beleggers zien de edelmetalen palladium en platina als alternatieven voor goud. Het zijn echter industriële metalen, waar de vraag van de bedrijven grotendeels de prijs bepaalt. De platinaprijs maakte recentelijk een inhaalbeweging. Vorige week stegen de lopende contracten die inspelen op een prijsstijging naar een record en kende de markt de grootste koopinteresse in drie maanden. De posities in palladium bleven veel stabieler.

Terwijl palladium rond een record noteert, bengelt de platinaprijs op het peil van vijf jaar geleden. Dat komt door de structurele veranderingen in de autoverkoop. Platina is de basis voor de katalysatoren van dieselmotoren. Door het sjoemelschandaal bij de berekening van de uitstootnormen en de ban van oude diesels in steeds meer steden, keren kopers de dieselmotor de rug toe. In België daalde het marktaandeel van diesel bij de verkoop van nieuwe wagens van 52 naar 31 procent. Wereldwijd is er een overschot aan platina.