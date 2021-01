Karton schaarser en duurder door corona

In meerdere Europese regio's halen vuilnisophalers minder papier op door de strenge coronamaatregelen. Daardoor wordt karton 15 procent duurder. E-commercepakjes, eierdozen en andere producten in karton worden schaarser.

Wie vandaag eieren wil kopen in een Delhaize-supermarkt, heeft een hoge kans ze aan te treffen in een plastic verpakking en niet in het vertrouwde karton. De verdeler van de eieren koos tijdelijk voor plastic omdat er een tekort aan karton is.

Het is geen anekdote, want er rommelt wat in de kartonsector. 'Door het coronavirus is er schaarste', zegt Pierre Macharis, de topman van de Belgische papier- en kartonproducent VPK. 'In meerdere Europese regio's wordt papier niet meer aan huis opgehaald door de strenge coronamaatregelen. Dat is onder andere zo in het Verenigd Koninkrijk. De vuilnisophaling ligt er deels aan banden en de ophalers geven prioriteit aan het restafval. Er is dus minder papier om te recycleren en karton van te maken.'

De boom van e-commerce leidt tot meer vraag naar karton, terwijl het aanbod afneemt. Pierre Macharis CEO kartonmaker VPK

In België en Nederland is er geen ophalingsprobleem. Maar de kartonsector is een Europese business.

Corona drijft de prijzen op nog een andere manier op. 'De vraag naar karton is gestegen', zegt Macharis. 'Mensen consumeren thuis en daardoor is meer verpakkingsmateriaal nodig. Ook de boom van e-commerce leidt tot een stijgende vraag, terwijl het aanbod kleiner wordt.'

Een laatste verklaring is de export naar China. 'Vroeger importeerden de Chinezen Europees papierafval. De jongste jaren importeren ze geen zuiver afval meer, maar papierafval dat in Europa gekookt is en als pulp naar China vertrekt. Dat terwijl de capaciteit van de Europese papierrecyclagefabrieken beperkt is', zegt Joachim Stöhr, de aankoopdirecteur van Rajapack. Dat bedrijf is de grootste aanbieder van kartonnen verpakkingsmateriaal in Europa en heeft een vestiging in Tongeren.

Kartonbedrijven moeten creatief zijn om hun klanten te leveren. 'Eieren verpakken in plastic is een optie, of gebruikmaken van papier en karton van nieuwe vezels', zegt Macharis. 'Maar dat doet iedereen en dus worden ook nieuw papier en karton schaarser.'

Vertraging

Door de schaarste is karton momenteel 15 procent duurder, zeggen Macharis en Stöhr. Die laatste nuanceert dat het vergelijkingsjaar 2020 een jaar was waarin papier en karton goedkoper werden.

Wij krijgen met vertraging karton binnen en we leveren onze dozen ook later dan verwacht. Joachim Stöhr Aankoopdirecteur Rajapack

Opvallend is dat een aantal bedrijven die veel karton en papier gebruiken (nog) niets merken. De webwinkel Bol.com en de elektroketen MediaMarkt melden dat ze nog geen hinder ondervinden. 'Ook onze producten zitten nog steeds in hun vertrouwde verpakking', zegt Aurélie Gerth, de woordvoerster van Carrefour. 'Maar we merken dat er schaarste is en houden de situatie in het oog.'

Bedrijven moeten er rekening mee houden dat ze de komende weken waarschijnlijk hinder ondervinden. 'Wij krijgen met vertraging karton binnen en we leveren onze dozen ook later dan verwacht', zegt Stöhr van Rajapack. 'We kunnen ook niet langer alle formaten aanbieden. Maar belangrijk: er is altijd een alternatief voorhanden.' Dat wil wel zeggen dat bedrijven zich tevreden moeten stellen met dozen die wat groter of kleiner zijn dan normaal.

Lente

De hinder zal wellicht nog enige tijd duren, voorspelt Macharis. 'De komende weken verwacht ik weinig beterschap, maar in de lente zal de situatie wellicht verbeteren. Als meer mensen een vaccin krijgen, zullen de coronaregels minder streng worden en zal de papierophaling hernemen.'

We zullen de prijsverhoging doorrekenen aan onze klanten. Pierre Macharis CEO VPK

Hij denkt dat de impact op de jaarwinst van VPK klein is. 'We zullen de prijsverhoging doorrekenen aan onze klanten. Dat zal met enige vertraging gebeuren.'

Een gelijkaardige boodschap klinkt bij Rajapack. 'Al zullen we niet alles kunnen recurperen', zegt Stöhr.