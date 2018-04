Kartonfabrikant versterkt zich in Nederland

De Belgische vouwkartonfabrikant P. Van De Velde neemt zijn Nederlandse sectorgenoot Wesly Printing & Packaging in Maastricht over.

Vorig jaar kocht het bedrijf met vestigingen in Wetteren en Kruishoutem al het Nederlandse verpakkingsbedrijf Koninklijke Schut. Met de toevoeging van Wesly ontstaat een industriële groep met een omzet van 75 miljoen euro en 330 werknemers. De groep is gespecialiseerd in verpakkingen voor levensmiddelen, een markt die onder prijsdruk staat en hevige concurrentie kent.