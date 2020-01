Kleine aandeelhouders Nystar vangen opnieuw bot

De Antwerpse ondernemingsrechtbank oordeelt in kort geding dat de rechten van de aandeelhouders van Nyrstar niet geschonden werden.

De kleine aandeelhouders van het beursgenoteerde Nyrstar, dat na de redding door gronstoffenreus Trafigura nog 2 procent van zijn vroegere zink- en loodactiviteiten in handen heeft, delven opnieuw het onderspit in een rechtszaak tegen Nyrstar.

In een kort geding voor de Antwerpse ondernemingsrechtbank hadden ze vorige maand onder meer de schorsing geƫist van de beslissingen van de chaotische algemene vergadering van november en de aanstelling van een voorlopig bewindvoerder met uitgebreide bevoegdheden.

Noodzakelijk

De voorzitster van de rechtbank gaat daar in haar dinsdag bekendgeraakte beschikking echter niet op in. Ze wijst de eisen van de kleine aandeelhouders af, oordeelt dat de herstructurering van Nyrstar onder leiding van Trafigura wel degelijk noodzakelijk was en dat de rechten van de aandeelhouders niet geschonden werden.

Nyrstar had teruggeslagen met een tegeneis van 200 euro per procederende aandeelhouder wegens het voeren van een tergend en roekeloos geding. In totaal gaat het om zo'n 20.000 euro. Maar de rechtbank heeft die tegeneis niet ingewilligd.

Brussel

Vorig jaar procedeerden de aandeelhouders al eens tegen Nyrstar. Eerst haalden ze in Brussel hun slag deels thuis, maar later in het jaar kregen ze het deksel grotendeels op de neus. Ze zijn nog steeds van plan een zaak ten gronde aan te spannen, ook tegen Trafigura, met een claim van 1,5 miljard euro.

Tegen de jongste beslissing is nog een beroep mogelijk. Maar het is nog niet duidelijk of dat er zal komen. Laurent Arnauts (WATT Legal), de advocaat van de aandeelhouders, zei dinsdagavond in een reactie 'de komende dagen aan te kondigen welke onze verdere stappen zullen zijn'. 'We zullen het daar niet bij laten', voegde hij er wel aan toe.

'De rechter heeft zich om procedurele redenen niet uitgesproken over onze belangrijkste eisen, na de tweede algemene vergadering van 9 december, waarbij aan het licht is gekomen dat Trafigura middels een leningovereenomst volledig het roer heeft overgenomen binnen Nyrstar, en waarbij de aandeelhouders de bestuurders unaniem hebben weggestemd. Deze beslissing in kort geding beperkt dus geenszins onze actie', aldus de advocaat.