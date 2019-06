Klimaat en palmolieprijs gijzelen Sipef

De palmolieproducent Sipef verwacht een beduidend lagere recurrente winst dan vorig jaar. De schuldigen zijn het klimaat en de palmolieprijs.

Eeuweling Sipef verwelkomde op zijn algemene vergadering in Kasteel Calixberg in Schoten een recordaantal aandeelhouders - 121 om exact te zijn - maar supergoed nieuws kregen die niet te horen. De beursgenoteerde palmolieproducent gaf in april al aan dat hij zijn vooropgestelde productiegroei van 8 procent waarschijnlijk niet zou halen. Topman François Van Hoydonck bevestigde dat gisteren.

‘We verwachten wel een beetje groei, maar dat zal vooral afhangen van de mate waarin de oogsten herstellen. In Noord-Sumatra blijft het aantal beschikbare trossen in de palmen door het droge weer lager dan vorig jaar en onze mensen kunnen hiervoor geen specifieke redenen aanhalen. Het enige wat we kunnen doen, is aanvaarden dat de natuur zijn werk doet. Pas vanaf het derde kwartaal verwachten we opnieuw normale productie. In Papoea-Nieuw-Guinea kregen we door de overvloedige regenval onze vruchten onvoldoende tot in de fabrieken bij gebrek van berijdbare wegen en bruggen.’

28 miljoen Elke stijging of daling van de palmolieprijs met 100 dollar per ton heeft een impact op het nettoresultaat van Sipef van 28 miljoen dollar.

Sipef blijft bovendien kampen met een lage palmolieprijs als gevolg van een algehele malaise op de grondstoffenmarkt, die negatief beïnvloed wordt door de handelsperikelen tussen de VS en China. Van Hoydonck: ‘We verwachten dat het netto recurrente resultaat voor dit jaar beduidend lager zal zijn dan de 22,7 miljoen dollar in 2018. Met beduidend bedoel ik: meer dan de helft.’

Palmolie

Palmolie is goed voor 95 procent van de winst van Sipef. Elke stijging of daling van de palmolieprijs met 100 dollar per ton heeft een impact op het nettoresultaat van 28 miljoen dollar. De prijs schommelt rond 510 à 550 dollar per ton. Dat is beter dan de bodemkoers van 470 dollar vorig jaar, maar nog altijd laag. ‘We zien daar de volgende maanden niet echt verbetering in’, zegt Van Hoydonck.

De topman sluit niet uit dat niet-kernactiviteiten worden afgestoten als die prijs laag blijft. ‘Het is geen doel op zich. Maar als er een bod komt, zullen we dat zeker bekijken.’ Behalve palmolie is Sipef nog actief in de teelt van bananen, thee en rubber.

Sipef gaat zijn geplande expansieplannen - via nieuwe aanplant - wel uitvoeren. Daarvoor wordt de volgende vier jaar gemiddeld 75 miljoen dollar per jaar uitgetrokken. Tegen 2023 wil Sipef zijn palmolieproductie opvoeren van 351.000 naar 500.000 ton. Tegen 2028 mikt Van Hoydonck op 600.000 ton. Sipef zegt een voorvechter te zijn van duurzame gecertifieerde palmolie. Het ergert zich eraan dat de voedingsverwerkende industrie moeilijk te overhalen is om over te schakelen naar volledig traceerbare duurzame palmolie.