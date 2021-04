Knollenplukker van DEME zit vast op oceaanbodem

De bedoeling is dat DEME over enkele jaren in een zone in de Stille Oceaan knollen bovenhaalt en doorverkoopt aan een derde partij. Of de oceaanschraper ook effectief kan worden ingezet is nog niet duidelijk. De Internationale Zeebodemautoriteit ISA moet eerst haar fiat geven voor het diepzeemijnproject. Als het akkoord er komt, zit DEME gebeiteld. In de bewuste zone zit meer nikkel, mangaan en kobalt dan in de rest van de wereld. DEME investeerde al zo’n 110 miljoen euro in het project.