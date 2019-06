Kobaltmijn stort in, beurskoers eigenaar ook

De grondstoffenreus Glencore kreeg donderdag een oplawaai op de beurs na nieuws over een dodelijk ongeluk in een Congolese koper- en kobaltmijn in Congo.

Het ongeval vond plaats in de buurt van de stad Kolwezi, in de Kamoto-mijn die voor driekwart in handen is van Glencore en voor een kwart van het Congolese staatsbedrijf Gécamines. Volgens Reuters zijn bij het ongeluk zeker 41 doden gevallen. Glencore zelf houdt het op 19 doden, maar voegt eraan toe dat dit aantal nog kan oplopen.