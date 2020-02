Koopadvies stuwt Sipef

De analist legt uit dat hij een fors overaanbod van palmolie vreesde, met zwakke prijzen tot gevolg. Het omgekeerde is echter gebeurd: krimpende voorraden hebben de palmolieprijs naar hoge niveaus gestuwd. De vraag lijkt duurzaam, deels door de stijgende verwerking tot biobrandstof in een aantal Aziatische landen. In de toekomst zal de palmolieproductie bovendien te lijden hebben onder het te lage gebruik van meststoffen de voorbije jaren. Vooral de kleine boeren bespaarden daarop - dat was een gevolg van de lage palmolieprijs - en onder verouderende plantages, die een lagere oogst opleveren.