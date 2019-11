Kort geding tegen algemene vergadering van Nyrstar

Enkele misnoegde aandeelhouders van Nyrstar spannen een kort geding aan tegen de algemene vergadering van dinsdag en vragen de aanstelling van een voorlopig bewindvoerder.

Het is bijna ongezien in ons land: een rechtszaak tegen de algemene vergadering van een beursgenoteerde onderneming. Dat dat gebeurt bij de noodlijdende zinkgroep Nyrstar heeft alles te maken met de marathonzitting van dinsdag in Berchem. De vergadering duurde zeer lang door een spervuur aan kritische vragen van een groep kleine aandeelhouders die misnoegd zijn over de overname van de activiteiten door de grondstoffenreus Trafigura. Daardoor houden ze amper iets over.

De bijeenkomst eindigde ook in chaos toen de resterende kleine aandeelhouders opstapten uit protest tegen de herhaalde weigering van het bedrijf om de bijeenkomst in december voort te zetten.

Ze pikten ook de omstandigheden niet zoals het feit dat er op het einde geen vertalers meer waren en Nyrstar geen eten aanbood. Bij het begin van de meeting was er al ophef omdat er geen documenten op papier beschikbaar waren. ‘Onprofessioneel georganiseerd en een beursgenoteerd bedrijf onwaardig’, zegt hun advocaat Laurent Arnauts van het kantoor WATT Legal.

Turnhout

Hij kondigde dinsdag al een mogelijke actie aan. Die komt er nu in de vorm van een kort geding bij de ondernemingsrechtbank van Turnhout. De zetel van de vennootschap ligt in het nabijgelegen Balen.

‘Een resem wetsbepalingen of vereisten voor het houden van een algemene vergadering werd niet nageleefd, onder meer het taalgebruik’, voert Arnauts aan. ‘De aandeelhouders konden daardoor hun rechten op informatie en om te stemmen in minimaal aanvaardbare omstandigheden niet uitoefenen. Ze werden geschonden.’

Bewindvoerder

Arnauts en zijn confrater Robert Wtterwulghe eisen de opschorting van de dinsdag genomen beslissingen. Voorts vragen ze de aanstelling van een voorlopig bewindvoerder om ‘in deftige omstandigheden een nieuwe algemene vergadering samen te roepen waar de eerste wordt voortgezet’.

Ze vragen ook een verbod op het vernietigen of verplaatsen van documenten bij Nyrstar. Zonder zo'n verbod vrezen ze dat er onder moeder Trafigura belangrijke informatie kan verdwijnen die van pas kan komen voor rechtszaken en het strafonderzoek dat dinsdag bekendraakte.

Leningen

Ten slotte willen ze een verbod op leningen van meer dan 1 miljoen euro. 'Nyrstar zit in een situatie waarin het geen inkomsten meer heeft (door de overheveling van 98 procent van de operationele tak naar Trafigura, red.). Maar er is sprake van leningen ten belope van bijna heel het actief (de resterende 2 procent, red.), terwijl er geen terugbetalingscapaciteit meer is', zegt Arnauts.

Hij zegt vernomen te hebben dat Nyrstar zich opmaakt om 18,5 miljoen euro te lenen van Trafigura om zijn bestuurders en de gerechtskosten te betalen 'om de strijd tegen de eigen aandeelhouders te kunnen voortzetten'.

De algemene vergadering van dinsdag is geldig verlopen. Benoît Allemeersch Advocaat Nyrstar

De kleine aandeelhouders spanden in de zomer al een kort geding aan in het Nyrstar-dossier en plannen een grotere rechtzaak tegen Trafigura en Nyrstar. Ze dienden ook een klacht in bij beurstoezichthouder FSMA.