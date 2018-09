Laatste Nyrstar-optimisten keren hun kar

De miserie voor Nyrstar op de beurs is nog niet voorbij. Vrijdag kelderde het aandeel al 36 procent naar een historisch dieptepunt nadat de zinkdelver en -smelter een onverwachte winstwaarschuwing gaf. Maandag gaat er opnieuw bijna een tiende af tot amper 2,63 euro. Nyrstar lijdt onder de forse daling van de zinkprijs, de historisch lage verwerkingstarieven bij de raffinage en onder de dure energie in België en Nederland.

‘Door de slechte marktomstandigheden kan Nyrstar het moeilijk krijgen om zijn obligatie van 350 miljoen euro te herfinancieren die in september 2019 vervalt’, waarschuwt analist Stijn Demeester van ING. ‘De balans toont een hoog risico. De schulden bedragen 7,1 keer de verwachte brutobedrijfswinst dit jaar. De obligatiemarkten zouden wel eens gesloten kunnen blijven voor Nyrstar, waardoor het bedrijf afhankelijk wordt van dure overbruggingskredieten, tot het kan bewijzen aan de markt dat het operationeel weer beter gaat en Nyrstar weer obligaties zou kunnen uitgeven.’

Goldman Sachs

Ook analist Eugene King van Goldman Sachs verandert zijn koopadvies naar een neutrale rating. Het koersdoel valt terug van 6,50 naar 3 euro. De redenering is dezelfde: door de fors lagere winstcijfers wordt de enorme schuldenput van Nyrstar een probleem. De kans is groot dat het bedrijf totaal afhankelijk wordt van zijn schuldeisers.

Toch zijn er ook nog positieve elementen. Beide analisten verwachten een fors herstel van de operationele winst volgend jaar. In de eerste plaats moet de heropstart van de zinkmijnen in Middle Tennessee en Myra Falls de inkomsten ondersteunen. Al zullen die door de recente neergang van de zinkprijs minder bijdragen dan verwacht.

Ten tweede zit de omvorming van de smelter in het Australische Port Pirie tot een multimetalenrecyclagefabriek op schema. En ten derde moeten de investeringen in de smeltfabrieken tot hogere marges leiden. Dat is echter niet genoeg om de negatieve marktomstandigheden te compenseren.