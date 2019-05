Limburgse Voka-topman aangehouden in zaak dieselfraude

Francis Wanten, topman van brandstoffenhandel Comfort Energy en van Voka Limburg, is aangehouden in een zaak van grootschalige dieselfraude. Hij moet niet naar de cel, maar moet een enkelband dragen.

De onderzoeksrechter van Limburg besliste vrijdag zes verdachten aan te houden in een onderzoek naar grootschalige dieselfraude. Dat liet het parket van Limburg vrijdagavond weten.

Drie van hen werden effectief naar de gevangenis overgebracht. De anderen werden onder elektronisch toezicht geplaatst en mochten met een enkelband naar huis. Een van hen is Francis Wanten, voorzitter van VOKA Limburg. Hij is ook de grote man achter de brandstoffenhandel Comfort Energy met hoofdzetel in Hasselt.

Speurders van de federale gerechtelijke politie Limburg en opsporingsambtenaren van Douane en Accijnzen waren woensdag en donderdag op 23 locaties binnengevallen. Ze namen vrachtwagens, auto's en bezwarende documenten in beslag. Ze verzegelden ook een aantal tankstations. In totaal werden veertien verdachten gearresteerd.

Miljoenenfraude

Bij de gerechtelijke actie zijn twee actieve ontkleuringsinstallaties aangetroffen, in Gosselies en in Balen.

De grootschalige accijnsfraude draait om het ontkleuren van mazout. De financiële winst voor de organisatie bestaat uit het prijsverschil tussen rode mazout en diesel aan de pomp. De fraude is op jaarbasis geschat op vele tientallen miljoenen euro. Bij de gerechtelijke actie zijn twee actieve ontkleuringsinstallaties aangetroffen, eentje in Gosselies en een in Balen.