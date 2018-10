Luc Tack kan profiteren van stroomopbod

De chemiegroep Tessenderlo van Luc Tack is volledig eigenaar geworden van de gascentrale op zijn terrein, net op het ogenblik dat stroomprijzen in ons land de hoogte in schieten.

De gascentrale in Tessenderlo, goed voor een vermogen van 425 megawatt, wordt sinds juni 2011 geëxploiteerd door de vennootschap T-Power. Tessenderlo, het Duitse Siemens en International Power investeerden destijds samen 440 miljoen euro in de bouw ervan. Ze sloten toen ook een deal met energieleverancier Essent, nu onderdeel van het Duitse RWE, om de opgewekte stroom af te nemen.

Door de jaren heen wijzigde het aandeelhouderschap, met als resultaat dat Tessenderlo een belang van 20 procent overhield. CEO Luc Tack, die de voorbije jaren via beursaankopen grootaandeelhouder werd van het chemiebedrijf, besliste afgelopen voorjaar om de energiecentrale helemaal over te nemen. Die deal is nu rond, meldt Tessenderlo in een persbericht.

De overname van de 80 procent resterende aandelen kost Tessenderlo 313 miljoen euro, waarvan 182 miljoen via de overname van schulden. De verkopende aandeelhouders zijn de Duitse groep Siemens (20%) en de Japanners Tokyo Gas (26,66%) en Itochu (33,33%). Zij mogen nog een bedrag van 131 miljoen euro onder elkaar verdelen.

Stroomprijzen

De afronding van de overname komt net op het moment dat de Belgische energiemarkt in de ban is van een mogelijk stroomtekort tijdens de wintermaanden, als gevolg van de problemen met de kerncentrales. Dat dreigende tekort duwt de stroomprijzen nu al de hoogte in. De meerprijs voor een doorsnee gezin komt al snel op 100 euro of meer.

Daarmee heeft Tack weer eens blijk gegeven van een uitstekende keuze en timing in zijn investeringen. De textielondernemer greep in 2009 via een kapitaalverhoging de macht bij de Ieperse weefgetouwenbouwer Picanol, die toen op de rand van het faillissement balanceerde. Bijna tien jaar later noteert het aandeel van Picanol ruim veertig keer hoger dan de beurskoers van toen.

Midden 2013 verraste Tack opnieuw door via Picanol in Tessenderlo te stappen, tegen wat achteraf beschouwd bijna een bodemkoers was (22 euro). Zowat vier jaar later was de koers verdubbeld.

Profetisch