Luidt Buffett alarmklok met goudbelegging?

Superbelegger en goudcriticus Warren Buffett verrast met een investering in goudmijngroep Barrick Gold. Een signaal van de eeuwige optimist dat de Amerikaanse economie er beroerd aan toe is?

‘Niks kan Amerika tegenhouden’, zei Buffett in mei nog tijdens de virtuele aandeelhoudersvergadering van zijn investeringsvehikel Berkshire Hathaway. Het was een gepast optimistische uitspraak van de miljardair-belegger, die een groot believer is in de Amerikaanse ondernemingszin.

Zijn recente beleggingen doen iets anders vermoeden. Berkshire Hathaway verkocht in het voorbije kwartaal voor zo’n 13 miljard dollar aandelen, waaronder grote pakketten in Amerikaanse banken als JPMorgan Chase, Wells Fargo en Goldman Sachs. Dat leren documenten die vrijdag nabeurs gepubliceerd werden. De uitverkoop van de banken is opmerkelijk voor iemand die al lang bekendstaat als een van de grootste aandeelhouders van de Amerikaanse banksector.

Nog opmerkelijker was de enige nieuwkomer in Berkshire’s portefeuille: Barrick Gold, de op een na grootste mijnbouwer ter wereld. De gok op goud lijkt te vloeken met de beleggingsfilosofie van Buffett, die in het verleden meermaals de vloer aanveegde met het edele metaal.

‘Goud heeft geen nut. Wie van Mars komt zou er niets van begrijpen’, zei hij over de manier waarop aardbewoners met goud omgaan door het op te graven, te smelten en weer in de grond te stoppen met bewakers erom heen. Goud brengt niets op, in tegenstelling tot de bedrijven waarin Buffett zo graag investeert. Het is een belegging in angst voor barre tijden, stelt het Orakel van Omaha nog.

564 miljoen

Maar nu is ook Berskhire Hathaway bezweken voor de glans van goud, zij het niet voor de goudstaven zelf maar voor een producent ervan. Berkshire nam een belang van 1,2 procent in Barrick, goed voor een waardering van 564 miljoen dollar eind vorig kwartaal. Het nieuws stuwde het aandeel van Barrick vrijdag nabeurs prompt 7 procent hoger, nadat het dit jaar al 60 procent is gestegen in tandem met de stijgende goudprijs, die onlangs voor het eerst de grens van 2.000 dollar per ounce kon doorbreken. Barrick kon zijn nettowinst meer dan verdubbelen in het tweede kwartaal.

Het is straf dat deze positie plots opduikt. Het lijkt bijna een verzekering tegen mogelijke slechte tijden. David Kass Financiënprofessor University of Maryland

Buffetts goudbelegging gaat niet onopgemerkt voorbij, zelfs al is het niet duidelijk of hijzelf de belegging gedaan heeft of dat een van zijn twee adjudanten, Todd Combs of Ted Weschler, op koopknop geduwd heeft. ‘In zovele aandeelhoudersbrieven en aandeelhoudersvergaderingen toonde Buffett zich sceptisch over goud. Dan is het straf dat deze positie plots opduikt. Het lijkt bijna een verzekering tegen mogelijke slechte tijden’, zei David Kass, hoogleraar financiën aan de University of Maryland, aan het nieuwsbureau Bloomberg.

Extreem voorzichtig

Volgens Kass toont Buffett zich ‘extreem voorzichtig’ door zijn bankbeleggingen af te bouwen, met uitzondering van een opgebouwde positie in Bank of America. Voor de beurzen is dat geen positief signaal. Duidt het erop dat Buffett, die via zijn conglomeraat Berkshire een vinger aan de pols heeft in heel wat sectoren, nog zware tijden verwacht voor de Amerikaanse economie?

Eenzelfde geluid op de bekende financiële blog ZeroHedge. Daar klinkt het dat ‘het erop lijkt dat Buffett in stilte tegen de VS aan het inzetten is’ door ‘banken - de ruggengraat van Amerika’s kredietgedreven economie - te dumpen ten voordele van een goudmijnbedrijf’. Banken hebben het erg lastig door forse voorzieningen voor kredietverliezen als gevolg van de coronacrisis én door hun weggesmolten rentemarges nu de rente tegen de nul aanschurkt.