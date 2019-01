Machtsgreep Trafigura doet koers Nyrstar kelderen

Het is positief dat met de aankondiging voor het eerst heel duidelijk wordt wie bij Nyrstar aan de knoppen draait: de Nederlandse grondstoffenhandelaar Trafigura. Het toont aan dat de belangrijkste aandeelhouder van Nyrstar niets meer aan het toeval wil overlaten. Tegelijk wordt ook overduidelijk dat het nu echt alle hens aan dek is - crisis dus - en dat de kans bestaat dat er op heel korte termijn beslissingen zullen volgen die de aandeelhouders niet leuk vinden.

Port Pirie

Nyrstar moest eind vorig jaar zijn kroonjuweel - de volledig gemoderniseerde loodsmelter in het Australische Port Pirie - bij Trafigura in onderpand geven om een noodkrediet van 650 miljoen euro bij zijn grootste aandeelhouder los te peuteren. Maar dat geld mocht alleen worden gebruikt als werkkapitaal.

De enige manier om dat op te lossen is een schuldherschikking, zo denken analisten. Hoe die er zal uitzien, is onduidelijk. Konig en de nieuwe financieel directeur, oudgediende en Roman Matej, gaan nu een minutieuze evaluatie maken van de kapitaalstructuur van Nyrstar en zoeken naar een herstructurering van de balans.

De kans dat die zal uitmonden in een omzetting van schulden in aandelen, is heel reëel. Daarbij zullen de bestaande aandeelhouders zo goed als zeker hun stukken waardeloos zien worden.

Oogje in het zeil

Konig werd al in 2015 door Trafigura naar voren geschoven om eens flink aan de boom te schudden bij het toen al kwakkelende Nyrstar. Toen als onafhankelijk bestuurder. Trafigura had net een groot belang genomen in Nyrstar. Maar aangezien de grondstoffenhandelaar ook de belangrijkste leverancier en belangrijkste klant was van de Belgische zinkgroep, vond Trafigura het meer dan nuttig om ook financieel en operationeel een oogje in het zeil te houden.