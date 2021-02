Marc Grynberg, een man van weinig woorden

Umicore-topman Marc Grynberg zwaait bij Umicore af op zijn hoogtepunt. Zonder veel poeha of woorden. Dat typeerde hem tijdens heel zijn carrière.

De Franstalige maar perfect tweetalige Marc Grynberg (55) werkt sinds 1996 bij Umicore. Eerst als controller en vanaf 2000 als financieel directeur.

In 2006 komt Grynberg, die handelsingenieur studeerde aan Solvay en zijn carrière begon bij DuPont de Nemours in Brussel en Genève, aan het hoofd van de autokatalysatorendivisie van de groep in het Duitse Henau. Die groeide uit tot een van de belangrijke drie divisies van de groep. Ter illustratie: een op de vier auto's ter wereld rijdt rond met Umicore-katalysatoren.

In 2008 volgt hij Thomas Leysen op als gedelegeerde bestuurder van Umicore. Leysen schuift door naar de voorzitterszetel in opvolging van Karel Vinck.

Grynberg was samen met Leysen de bezieler van de 'milieutransformatie', die het voormalige Union Minière de afgelopen decennia ombouwde van een zwaar vervuilend grondstoffenbedrijf naar een moderne 'milieumultinational' die focust op batterijmaterialen, recyclage van edelmetalen (Hoboken) en autokatalysatoren.

Grynberg had niet het charisma van Leysen, maar slaagde er tijdens zijn CEO-schap altijd in om Umicore op koers te houden onder het motto 'we denken op lange termijn'. Dat ging gepaard met investeringen van honderden miljoenen euro's in alle drie de divisies.

Grynberg - steevast zonder das - is een man van weinig woorden en komt soms ietwat bedeesd over. Maar schijn bedriegt. Hij is zelfzeker, maar wikt altijd zijn woorden.

Hoboken

Afgelopen zomer kwam Grynberg zwaar onder vuur door alarmerende berichten over de vervuiling van de site in Hoboken, het recyclagecentrum én goudhaantje van de groep. Uit onderzoek bleek dat kinderen in de buurt van de fabriek hoge dosissen loodwaarden in hun bloed hadden.

Ook uit die storm wist hij zich handig te manoeuvreren, al fronste menig criticus de wenkbrauwen bij zijn uitleg. 'Hoboken is geen zorgenkind', zei hij laconiek in een interview. 'Het probleem is niet nieuw. Ik denk dat het tijd is om de problematiek in een breder perspectief te plaatsen. We zeggen al twintig jaar dat het niet gezond is voor kinderen om in de buurt van de fabrieksmuren te wonen.'

Grynberg liet zich nooit verleiden tot spectaculaire uitspraken. Alarmerende berichten over concurrenten die Umicore kunnen treffen, wuift hij al jaren weg met 'wij staan veel verder'.

Een keer liet hij publiek zijn stem horen toen hij in een interview twee jaar geleden voorstelde 15 euro statiegeld te heffen op smartphones. Een milieuvriendelijke uitspraak die tegelijk een goede zaak zou zijn voor zijn fabriek in Hoboken, die alle dure materialen in die toestellen recycleert.