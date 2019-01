Mijnbouwer Vale in vieze papieren na nieuwe ramp

Een tweede verwoestende Braziliaanse dambreuk in amper drie jaar tijd dreigt serieuze financiële gevolgen te hebben voor mijnbouwer Vale.

Net op het moment dat Vale, ’s werelds grootste ijzerertsproducent, klaar was om een mijn te heropenen die in november 2015 aan de basis lag van Brazilië’s grootste milieuramp ooit, sloeg het noodlot vrijdag opnieuw toe. Een breuk van een dam die mijnafval moet tegenhouden maakte in de Braziliaanse deelstaat Minas Herais minstens 34 doden en zorgde voor een enorme ravage. Weer ging het om een Vale-mijn, in dezelfde deelstaat bovendien.

Een Braziliaanse rechter liet zaterdag meteen 1,3 miljard dollar cash van Vale bevriezen met het oog op mogelijke schadevergoedingen. Samen met een tweede geldblokkering door een andere rechter en een boete van 66 miljoen dollar door het Braziliaanse milieu-agentschap is het mogelijke kostenplaatje voor Vale daarmee al opgelopen tot 1,7 miljard dollar.

Advocaten

Ook advocaten roerden zich meteen. Rosen Law Firm liet weten een collectieve ‘class action’-rechtszaak voor te bereiden in naam van de aandeelhouders. Een tweede advocatenbureau, dat slachtoffers van de vorige dambreuk vertegenwoordigt, vertelde aan persbureau Reuters dat de nieuwe ramp ‘de financiële levensvatbaarheid van Vale’ bedreigt als gevolg van de te verwachten schadeclaims.

Aandeelhouders van Vale namen vrijdag alvast een voorschot op de financiële ellende die eraan zit te komen. Op de New York Stock Exchange, waar het Braziliaanse bedrijf een tweede notering heeft, verloor het aandeel ruim 8 procent. De beurs van Sao Paolo was gesloten voor een feestdag.

Standard & Poor's

Intussen waarschuwt kredietbeoordelaar Standard & Poor’s dat de rating van Vale meerdere trapjes kan dalen als gevolg van de ramp. Dat zou het voor het bedrijf duurder maken om zich via schulden te financieren. S&P verwijst expliciet naar de korte opeenvolging van twee verwoestende dambreuken. De financiële verplichtingen voor het compenseren van verliezen kunnen ‘substantieel’ zijn, terwijl een onderzoek door regelgevers en milieu-agentschappen kan leiden tot het intrekken van licenties, aldus S&P.

Vale bereikte nog maar vorig jaar een voorakkoord met het Braziliaanse gerecht over een schikking voor de ramp drie jaar geleden in de Samarco-ijzerertsmijn. Die rechtszaak draaide om meer dan 5 miljard dollar. Vale baat die mijn uit in een joint-venture met BHP Billiton.

Imago

De nieuwe ramp is nefast voor het imago van de mijnbouwsector, die al onder vuur lag voor diens schade aan het milieu en lokale gemeenschappen. Het is ook vervelend voor de nieuwe Braziliaanse president, Jair Bolsonaro. Hij ijvert voor deregulering van het bedrijfsleven maar komt nu onder druk om strenger op te treden. Bolsonaro reageerde al dat zulke catastrofes vermijdbaar zijn en dat er al jaren iets foutloopt in de mijnbouwindustrie.