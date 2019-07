Mijnreus Vale draait op voor Braziliaanse dambreuk

Op 25 januari brak de dam van Vale's ijzerertsmijn in Brumadinho , in de Braziliaanse staat Minas Gerais. Er ontstond een enorme modderstroom die huizen, mensen en dieren meesleurde en begroef.

De evaluatie van het bedrag blijft niet beperkt tot het aantal dodelijke slachtoffers, want het heeft ook een invloed op de omgeving en de economie.

In totaal werd een oppervlakte van ongeveer 290 hectare of 400 voetbalvelden bedekt met 12 miljoen kubieke meter slib. Minstens 186 mensen kwamen om en nog tientallen anderen zijn vermist.

'Onberekenbaar'

Rechter Elton Pupo Nogueira legde nog geen schadevergoeding vast omdat de schade 'onberekenbaar' is. Maar hij liet bij de grootste ijzerertsproducent in de wereld wel al 11 miljard Braziliaanse real of 2,6 miljard euro bevriezen.