Minderheidsaandeelhouders Nyrstar niet in beroep tegen nederlaag

De kleine aandeelhouders van het mijnbouw- en metaalhandelbedrijf gaan wel voorlopige maatregelen vragen in het kader van hun rechtszaak ten gronde.

De minderheidsaandeelhouders van het beursgenoteerde Nyrstar , die misnoegd zijn door de feitelijke onteigening van het bedrijf bij de redding van de zink- en loodactiviteiten, gaan niet in beroep tegen de nederlaag die ze onlangs leden voor de ondernemingsrechtbank in Antwerpen.

De aandeelhouders, een groep van zowat 100 mensen, strijden al ruim een half jaar tegen de machtsgreep van de grondstoffentrader Trafigura bij Nyrstar. Daardoor bezit de beursgenoteerde onderneming nog 2 procent van de operationele activiteiten.

Algemene vergadering

Naast de felle kritiek die ze uiten tijdens de algemene vergaderingen voeren de aandeelhouders een juridische strijd. Maar bij de laatste zet, een kort geding voor de ondernemingsrechtbank van Antwerpen, kregen ze het deksel op de neus.

De voorzitter van de rechtbank veegde hun eisen, zoals de schorsing van de beslissingen op de chaotische algemene vergadering in november en de aanstelling van een voorlopig bewindvoerder met uitgebreide bevoegdheden, begin deze maand van de hand. Nyrstar ving alleen bot met zijn tegeneis van 200 euro per procederende aandeelhouder wegens het voeren van een tergend en roekeloos geding.

Ten gronde

Advocaat Laurent Arnauts van het kantoor WATT Legal, die de aandeelhouders met Robert Wtterwulghe bijstaat, laat vrijdag weten niet in beroep te gaan tegen de beschikking in kort geding. De reden is dat ze 'voorlopige maatregelen zullen vragen in het kader van de zaak ten gronde, die spoedig ingeleid zal worden'.In die rechtszaak ten gronde zullen ze 1,5 miljard euro schadevergoeding eisen van Trafigura.

Het is wachten op het beleggen van een nieuwe buitengewone algemene vergadering die beslist over de ontbinding van de vennootschap, nadat de aandeelhouders daartoe in december besloten.