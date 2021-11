Minderheidsaandeelhouders Nyrstar verliezen veldslag tegen Trafigura

Een Antwerpse rechter zet het deskundigenonderzoek stop dat de minderheidsaandeelhouders van Nyrstar hadden aangevraagd in hun strijd tegen meerderheidsaandeelhouder Trafigura.

Een nieuwe beschikking van de Antwerpse Ondernemingsrechtbank is een opdoffer voor de minderheidsaandeelhouders van het beursgenoteerde Nyrstar NV. Een groep aandeelhouders rond Kris Vansanten vecht al jaren tegen de overdracht van zowat alle activiteiten van de zinkgroep Nyrstar aan de grondstoffenreus Trafigura. Door die betwiste herstructurering bezit Nyrstar NV nog slechts een belang van 2 procent in de operationele activiteiten van de zinksmelter.

De minderheidsaandeelhouders verkregen vorig jaar dat er een groep van drie onafhankelijke deskundigen werd aangesteld om de betwiste herstructurering van Nyrstar te onderzoeken. Na verzet van Trafigura heeft de rechter dat deskundigenonderzoek - dat eerder was opgeschort - nu stopgezet, onder meer omdat de aandeelhouders in bepaalde jaren niet aan de kapitaaldrempels zouden komen om bepaalde procedures in te stellen.

'De minderheidsaandeelhouders vinden dat er wel aan de drempels is voldaan en willen in beroep gaan’, zegt hun advocaat Jeroen Raskin van Monard Law.

'Over de grond van de zaak is nog steeds niets gezegd.' Kris Vansanten Minderheidsaandeelhouder

In de al jaren aanslepende strijd van de Nyrstar-minderheidsaandeelhouders ging het enkel om procedurekwesties. ‘Over de grond van de zaak is nog altijd niets gezegd. Dit is slechts een veldslag in een procedureoorlog die men voert om zich niet te moeten verantwoorden omtrent de steeds sterkere bewijzen van onregelmatigheden, denken we maar aan de vervalste grafieken en het sluiten van een overeenkomst waarbij Nyrstar, haar bestuurders en hun adviseurs eigenlijk worden omgekocht door Trafigura', vindt Vansanten.

'Ook is het jammer dat de aanwijzingen van strafbare feiten in hoofde van het topmanagement van Trafigura nog niet beoordeeld konden worden. Nieuwe acties zijn dan ook noodzakelijk om hen op dat vlak ter verantwoording te roepen', klinkt het.

Legaal

Trafigura verwelkomt de beslissing een einde te maken aan het expertenonderzoek. 'Dat toont aan dat de herstructurering van Nyrstar legaal is verlopen', zegt een woordvoerder. 'De deelname van Trafigura in de herstructurering van Nyrstar was een moeilijke beslissing voor het bedrijf. Het vereiste een significante investering en een turnaround bij activiteiten die het operationeel moeilijk hadden. Trafigura investeerde meer dan 350 miljoen dollar'.